Η πρώην σύντροφος του άπιστου Ολυμπιονίκη απάντησε και τα λόγια της θα τον κάνουν να ξανακλάψει

Ο Ολυμπιονίκης του διάθλου Sturla Holm Lægreid μίλησε σε δημοσιογράφους, λίγο μετά την κατάκτηση του χάλκινου μεταλλίου στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες, και εξομολογήθηκε πως απάτησε την αγαπημένη του, ζητώντας της δημόσια συγγνώμη. Μία μέρα μετά, η εκείνη του απαντά.

Η γυναίκα, η ταυτότητα της οποίας δεν έχει δημοσιοποιηθεί, απάντησε στα - πολύ δημόσια - λεγόμενα του πρώην συντρόφου της, λέγοντας πως είναι «δύσκολο να τον συγχωρήσω».

Σε κείμενο στη νορβηγική εφημερίδα VG, ανέφερε, ειδικότερα. «Ακόμα και μετά τη διακήρυξη αγάπης μπροστά σε όλο τον κόσμο, είναι δύσκολο να τον συγχωρέσω».

«Δεν διάλεξα να είμαι σε αυτή τη θέση και με πονάει που είμαι. Είμαστε σε επαφή και γνωρίζει τις απόψεις μου. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την οικογένειά μου και τους φίλους μου, που με αγκάλιασαν και στήριξαν σε αυτή τη στιγμή».

Υπενθυμίζεται πως ο 28χρονος Lægreid είχε σοκάρει τον κόσμο όταν μίλησε για κάτι τόσο προσωπικό, λεπτά μετά την κατάκτηση του μεταλλίου του.

Με δάκρια στα μάτια, είπε πως «πριν από έξι μήνες, γνώρισα τον έρωτα της ζωής μου, τον πιο όμορφο και ευγενικό άνθρωπο στον κόσμο. Και πριν από τρεις μήνες, έκανα το μεγαλύτερο λάθος και την απάτησα. Είχα ένα χρυσό μετάλλιο στη ζωή μου... έχω μάτια μόνο για εκείνη. Δεν ξέρω τι μπορώ να πετύχω με το να μιλάω γι΄αυτό, ήθελα απλά να το μοιραστώ μαζί της».

Δήλωσε, επίσης, πως γνωρίζει ότι της είναι μισητός, αλλά «ελπίζω πως αυτό θα την κάνει να καταλάβει πόσο πολύ την αγαπάω».