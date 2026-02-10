Ολυμπιονίκης παραδέχτηκε δημόσια ότι απάτησε τη σύντροφό του στιγμές μετά τη νίκη του

«Έκανα το μεγαλύτερο λάθος της ζωής μου και την απάτησα» παραδέχτηκε στιγμές μετά την κατάκτηση του χάλκινου μεταλλίου του στον αγώνα 20 χλμ. Ατομικού Ανδρών στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες, ο Νορβηγός αθλητής του διάθλου Στούρλα Χολμ Λέγκρεϊντ.

Με δάκρυα στα μάτια ο 28χρονος αθλητής ομολόγησε το προσωπικό του μαρτύριο λέγοντας απάτησε τη σύντροφό του και αυτό είναι το μεγαλύτερο λάθος της ζωής του.

Ο Στούρλα Χολμ Λέγκρεϊντ αποκάλυψε ότι εκείνος και η σύντροφός του χώρισαν την προηγούμενη εβδομάδα, αφού της εξομολογήθηκε την απιστία του.

«Υπάρχει ένα άτομο με το οποίο θα ήθελα να μοιραστώ αυτή τη στιγμή, αλλά ίσως να μη μας παρακολουθεί σήμερα», είπε αυθόρμητα.

«Πριν από έξι μήνες γνώρισα τον έρωτα της ζωής μου – τον πιο όμορφο και καλοσυνάτο άνθρωπο στον κόσμο.

Πριν από τρεις μήνες έκανα το μεγαλύτερο λάθος της ζωής μου και την απάτησα. Της το είπα πριν από μία εβδομάδα. Ήταν η χειρότερη εβδομάδα της ζωής μου.

Είχα ένα χρυσό μετάλλιο στη ζωή μου, και ίσως πολλοί να με κοιτάζουν πλέον διαφορετικά, αλλά εγώ έχω μάτια μόνο για εκείνη.

Ο αθλητισμός πέρασε σε δεύτερη μοίρα τις τελευταίες ημέρες. Μακάρι να μπορούσα να μοιραστώ αυτή τη στιγμή μαζί της».

Norsk OS-intervju tog en oväntad vändning



Efter att ha tagit brons i skidskyttarnas första individuella OS gren, bakom lagkamraten Johan Olav Botn och fransmannen Éric Perrot, stod Sturla Holm Lægreid för en oväntat känslosam intervju.

Den 28 år gamla norrmannen träffade 19 av… pic.twitter.com/vrs65Ncxd9 — Existenz.se (@Existenzse) February 10, 2026

Στη συνέχεια, ο Λέγκρεϊντ δήλωσε στη νορβηγική εφημερίδα VG ότι δεν ήταν έτοιμος να «παραιτηθεί» από τη σχέση του μετά την απιστία του.

«Ελπίζω ότι αυτή η κοινωνική αυτοκτονία να δείξει πόσο πολύ την αγαπώ», είπε.

«Αναλαμβάνω τις συνέπειες όσων έκανα. Το μετανιώνω με όλη μου την καρδιά».

Ο Λέγκρεϊντ κατέλαβε την τρίτη θέση πίσω από τον συμπατριώτη του Γιόχαν-Όλαβ Μποτν και τον Γάλλο Ερίκ Περό, κατακτώντας το χάλκινο μετάλλιο.