Η πρώτη ανάρτηση Τραμπ μετά τη συνάντηση με τον Πούτιν - Έκλεισε η συνάντηση με τον Ζελένκσι

Ανάρτηση για την συνάντησή του με τον Βλαντίμιρ Πούτιν έκανε ο Ντόναλντ Τραμπ και επιβεβαίωσε τη συνάντησή του με τον Ζελένσκι.

trump_zelensky
Συνάντηση Τραμπ - Ζελένσκι στον Λευκό Οίκο | AP Photo/Ben Curtis
Με ανάρτησή του στο Truth Social, ο Ντόναλντ Τραμπ χαρακτήρισε τη συνάντηση με τον Βλαντίμιρ Πούτιν στην Αλάσκα ως «υπέροχη και πολύ επιτυχημένη».

Ο Αμερικανός πρόεδρος αποκάλυψε επίσης ότι είχε αργά το βράδυ τηλεφωνική συνομιλία με τον Ουκρανό πρόεδρο Ζελένσκι, επισημαίνοντας πως όλοι συμφώνησαν ότι ο τερματισμός του πολέμου απαιτεί ειρηνευτική συμφωνία και όχι απλή κατάπαυση του πυρός.

Ο Ζελένσκι αναμένεται στην Ουάσινγκτον τη Δευτέρα, με πιθανό ενδεχόμενο μια νέα συνάντηση Τραμπ–Πούτιν, αν υπάρξει πρόοδος.

τραμπ-αναρτηση
Ανάρτηση Τραμπ στο Truth Social | Truthsocial.com

Τηλεφωνική συνομιλία είχαν το Σάββατο 16 Αυγούστου ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, και ο Ουκρανός πρόεδρος, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, όπως επιβεβαιώνουν πηγές από το Γραφείο του Ουκρανού Προέδρου. Η επικοινωνία πραγματοποιήθηκε εν πτήσει, με τον Τραμπ να καλεί τόσο τον Ζελένσκι όσο και Ευρωπαίους ηγέτες, σύμφωνα με ανάρτηση του αναπληρωτή προσωπάρχη του Λευκού Οίκου, Νταν Σκαβίνο.

Η συνομιλία, που ολοκληρώθηκε λίγο πριν από τις 09:50 (τοπική ώρα), αποτελεί προάγγελο της προγραμματισμένης συνάντησης των δύο ηγετών τη Δευτέρα 18 Αυγούστου στην Ουάσινγκτον.

Κατά την τηλεφωνική επαφή, οι δύο πλευρές φέρονται να συζήτησαν ζητήματα ασφάλειας, συνέχισης της αμερικανικής υποστήριξης προς την Ουκρανία, ενίσχυσης της οικονομικής συνεργασίας και εμβάθυνσης των διμερών σχέσεων.

Διαβάστε ακόμα: «Θα σταματήσετε να σκοτώνετε αμάχους στην Ουκρανία;»: Η αντίδραση Πούτιν στην ερώτηση δημοσιογράφου

Η Ουκρανία παραμένει στρατηγικός εταίρος για τις Ηνωμένες Πολιτείες στην ευρύτερη περιοχή του μετασοβιετικού χώρου, με τη συνάντηση να αποκτά ιδιαίτερη σημασία εν μέσω των εξελίξεων στον πόλεμο.

 

