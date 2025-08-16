«Θα σταματήσετε να σκοτώνετε αμάχους στην Ουκρανία;»: Η αντίδραση Πούτιν στην ερώτηση δημοσιογράφου

Τεταμένο ήταν το κλίμα κατά την ιστορική συνάντηση του Βλαντίμιρ Πούτιν με τον Ντόναλντ Τραμπ στο Άνκορατζ της Αλάσκα, με τον Ρώσο πρόεδρο να έρχεται αντιμέτωπος με έντονες ερωτήσεις από δημοσιογράφους για τον πόλεμο στην Ουκρανία.

Μόλις προσέγγισε τον Τραμπ για την επίσημη χειραψία, ο Πούτιν δέχτηκε ερωτήσεις όπως «Πότε θα σταματήσετε να σκοτώνετε αμάχους στην Ουκρανία;», χωρίς να απαντήσει, κάνοντας μόνο μια κίνηση που έμοιαζε να υποδηλώνει ότι «δεν ακούει». Ο εκνευρισμός του ήταν εμφανής, καθώς δέχτηκε κι άλλες παρόμοιες ερωτήσεις πριν ξεκινήσει η κλειστή συνάντηση: «Θα συμφωνήσετε σε εκεχειρία;», «Γιατί να σας εμπιστευθεί ο Τραμπ;», «Θα σταματήσετε τις επιθέσεις κατά αμάχων;».

Σύμφωνα με αμερικανικά μέσα ενημέρωσης, ο Ρώσος πρόεδρος φάνηκε να δυσκολεύεται να διαχειριστεί την πίεση της ελεύθερης δημοσιογραφίας, κάτι που σπανίζει στο εσωτερικό της Ρωσίας.

Η εικόνα του Πούτιν να αποφεύγει τις απαντήσεις προκάλεσε αντιδράσεις και ενίσχυσε την κριτική για τη στάση του στον συνεχιζόμενο πόλεμο στην Ουκρανία.

Reporter: President Putin, will you stop killing civilians?



Putin: (He could not hear) pic.twitter.com/iavRPo4OyK — Clash Report (@clashreport) August 15, 2025