Η πρωτότυπη διαμαρτυρία για την επίσκεψη Τραμπ στη Βρετανία: Άνοιξαν μεγάλη φωτογραφία με τον Επστάιν

Με έναν ιδιαίτερο τρόπο «έδειξαν» την αποδοκιμασία τους προς το πρόσωπο του Αμερικανού προέδρου διαδηλωτές στη Βρετανία ενόψει της επίσκεψης του Ντόναλντ Τραμπ στο «νησί».

Ακτιβιστές, όπως αναφέρουν βρετανικά μέσα ενημέρωσης, «ξετύλιξαν» μία γιγαντιαία φωτογραφία του Ντόναλντ Τραμπ και του Τζέφρι Έπσταϊν έξω από το Κάστρο του Γουίνδσορ πριν από την επίσκεψη του Αμερικανού προέδρου στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Βίντεο που μοιράστηκε η πολιτική ομάδα Everyone Hates Elon τη Δευτέρα (15/9) δείχνει διάφορα άτομα να ξεδιπλώνουν τη φωτογραφία, η οποία, σύμφωνα με την ομάδα, χρηματοδοτήθηκε από δωρεές Βρετανών.

🇬🇧In Britain, a rather unusual protest was staged against Trump’s visit



A group of activists unfurled a giant photo in Windsor showing the US president together with convicted pedophile Epstein.



Trump denies any ties to the financier — despite numerous journalistic… pic.twitter.com/ywwSNwLn0k — NEXTA (@nexta_tv) September 16, 2025

Η ομάδα έγραψε: «Ο Τραμπ έρχεται στο Ηνωμένο Βασίλειο για να αποφύγει την υπόθεση Έπσταϊν. Δυστυχώς, το βρετανικό κοινό μόλις χρηματοδότησε τη μεγαλύτερη φωτογραφία του Ντόναλντ με τον καταδικασμένο παιδεραστή Τζέφρι Έπσταϊν».

Ο βασιλιάς θα φιλοξενήσει τον πρόεδρο των ΗΠΑ και τη σύζυγό του, την πρώτη κυρία Μελάνια Τραμπ, στο Κάστρο του Γουίνδσορ μέσα στην εβδομάδα, όπου θα τους υποδεχθούν με τελετή καλωσορίσματος και επίσημο δείπνο.

Με πληροφορίες από Independent