Η πτήση που ακρίβυνε περισσότερο από όλες μετά το ξέσπασμα του πολέμου

Οι οικονομικές επιπτώσεις του πολέμου, άρχισαν να φαίνονται και «στον αέρα» καθώς οι τιμές των αεροπορικών εισιτηρίων έχουν ανέβει με τη σειρά τους, ως επακόλουθο της αύξησης στην τιμή των καυσίμων.

Στη χώρα μας, η Aegean Airlines, προχώρησε από εχθές (26/3) σε αυξήσεις στα επίπεδα του 7 - 8% των αεροπορικών εισιτηρίων.

Σύμφωνα με έρευνα του Mega, ακόμα και οι εσωτερικές πτήσεις έχουν ακριβύνει. Το Αθήνα - Ρόδος ανέρχεται στα 60 - 12 ευρώ μετά τον πόλεμο, ενώ το 2025 οι τιμές κυμαίνονταν στα 35 με 50 ευρώ.

Αλλά φυσικά η Ελλάδα, δεν είναι μόνη της στο ράλι της ανόδου τιμών. Ενδεικτικά, όπως αναφέρει ο τηλεοπτικό σταθμός, μια 4μελης οικογένεια που θέλει να πάει στις Βρυξέλλες χρειάζεται 1.600 ευρώ, από 1.100 ευρώ που ήταν αρχικά.

Εκτός Ευρώπης, οι αυξήσεις είναι ακόμα μεγαλύτερες. Η πτήση που φέρεται να ακρίβυνε περισσότερο είναι το Χονγκ Κονγκ - Λονδίνο, όπου το κόστος αυξήθηκε 560% σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα. Η τιμή για ένα εισιτήριο ανέρχεται στα 3.318 δολάρια.

