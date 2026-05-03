Η Ρωσία καταγγέλλει ότι ουκρανικά drones έπληξαν εργαστήριο στο πυρηνικό εργοστάσιο της Ζαπορίζια

Ο υπό ρωσική κατοχή πυρηνικός σταθμός της Ζαπορίζια στη νοτιοανατολική Ουκρανία ενημέρωσε σήμερα τον Διεθνή Οργανισμό Ατομικής Ενέργειας (ΔΟΑΕ/IAEA) ότι ένα μη επανδρωμένο εναέριο όχημα (drone) έθεσε στο στόχαστρο το εργαστήριο ελέγχου εξωτερικής ραδιενέργειας του σταθμού.

Δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί και δεν είναι ακόμη γνωστό αν το πλήγμα προκάλεσε ζημιές στο εργαστήριο, που βρίσκεται έξω από την περίμετρο του πυρηνικού σταθμού, σύμφωνα με τον ΔΟΑΕ.

Ομάδα του ΔΟΑΕ στις εγκαταστάσεις ζήτησε να έχει πρόσβαση στο εργαστήριο, δήλωσε ο γενικός διευθυντής της υπηρεσίας Ραφαέλ Γκρόσι, επαναλαμβάνοντας ότι οποιεσδήποτε επιθέσεις κοντά σε πυρηνικές εγκαταστάσεις μπορεί να προκαλέσουν κινδύνους για την πυρηνική ασφάλεια.

Νωρίτερα σήμερα, η Ρωσία δήλωσε ότι ουκρανικές δυνάμεις εξαπέλυσαν επίθεση με drone σε εργαστήριο του πυρηνικού σταθμού, αλλά δεν έχουν αναφερθεί σημαντικές ζημιές ή τραυματισμοί.

Ανέφερε επίσης ότι η λειτουργία του σταθμού συνεχίζεται κανονικά.