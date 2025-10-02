Η Ryanair έτοιμη να ακυρώσει 600 πτήσεις την επόμενη εβδομάδα: Πώς επηρεάζεται η Ελλάδα

Μαζικές ακυρώσεις πτήσεων αναμένονται την επόμενη εβδομάδα μετά την προκήρυξη απεργίας από τους ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας στη Γαλλία, με τη Ryanair να είναι μεταξύ των αεροπορικών εταιρειών, που επηρεάζονται.

Το προσωπικό αναμένεται να απεργήσει από τις 7 έως τις 10 Οκτωβρίου, απαιτώντας καλύτερους μισθούς και πιο ευνοϊκές συνθήκες εργασίας, με τα βρετανικά μέσα ενημέρωσης να κάνουν λόγο πως θα επηρεαστούν αρκετές χώρες.

Συγκεκριμένα, αναμένεται να «επηρεαστούν» πτήσεις της Ryanair, από το Ηνωμένο Βασίλειο, με προορισμούς όπως η Ισπανία, η Ιταλία και η Ελλάδα. Ο επικεφαλής της αεροπορικής, Michael O'Leary, προειδοποίησε ότι έως και 600 πτήσεις είναι πιθανό να ακυρωθούν.

Εξήγησε στο Sky News: «Πρόκειται για περίπου 100.000 επιβάτες των οποίων οι πτήσεις θα ακυρωθούν άσκοπα την επόμενη Τετάρτη και Πέμπτη». Προειδοποίησε επίσης ότι αυτό θα κοστίσει στην αεροπορική εταιρεία έως και 20 εκατομμύρια λίρες, οι οποίες πιθανότατα θα μετακυλιστούν στους επιβάτες.

Οι Βρετανοί επηρεάζονται περισσότερο λόγω της εγγύτητας με τη Γαλλία. Ο κ. Ο'Λίρι συνέχισε: «Κάθε μέρα, εκτελούμε περίπου 3.500 πτήσεις και περίπου 900 από αυτές τις πτήσεις διασχίζουν τον γαλλικό εναέριο χώρο και περίπου τα 2/3 αυτών, περίπου 600 πτήσεις, ακυρώνονται κάθε μέρα που υπάρχει απεργία των ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας».

Ο επικεφαλής της Ryanair ζητά εδώ και καιρό περισσότερα μέτρα για την προστασία των επιβατών από τις απεργίες όταν πετούν πάνω από τη Γαλλία.

Με πληροφορίες από The Sun