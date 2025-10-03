Η Sarah Mullally έγινε η πρώτη γυναίκα αρχιεπίσκοπος της Αγγλικανικής Εκκλησίας

Ιστορία γράφτηκε στην Αγγλικανική Εκκλησία, καθώς η Sarah Mullally έγινε η πρώτη γυναίκα αρχιεπίσκοπος του Καντέρμπερι της Αγγλίας, καθώς ο Βασιλιάς Κάρολος ενέκρινε τον διορισμό της.

Έτσι, από τον ερχόμενο Ιανουάριο, η Ντέιμ Σάρα Μάλαλι θα αναλάβει τον ρόλο της επικεφαλής της Αγγλικανικής Εκκλησίας, την ώρα που ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ τη συνεχάρη.

«Χαιρετίζω τον διορισμό της πρώτης γυναίκας που αναλαμβάνει τον ρόλο. Η Εκκλησία της Αγγλίας έχει τεράστια σημασία για αυτή τη χώρα. Οι εκκλησίες, οι καθεδρικοί ναοί, τα σχολεία και τα φιλανθρωπικά ιδρύματά της αποτελούν μέρος του ιστού των κοινοτήτων μας» έγραψε μεταξύ άλλων ο Στάρμερ.

«Ο Αρχιεπίσκοπος του Καντέρμπερι θα διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο στη ζωή μας. Της εύχομαι κάθε επιτυχία και ανυπομονώ να συνεργαστούμε» σημείωσε επίσης ο Βρετανός πρωθυπουργός.

Ποια είναι η νέα επικεφαλής της Αγγλικανικής Εκκλησίας

Η Ντέιμ Σάρα είναι η πρώην επικεφαλής νοσηλευτικής της κυβέρνησης για την Αγγλία, η νεότερη κάτοχος του ρόλου, έχοντας ειδικευτεί ως νοσηλεύτρια για την αντιμετώπιση ασθενειών, όπως ο καρκίνος.

Εκπαιδεύτηκε για τη διακονία στο Ινστιτούτο Θεολογικής Εκπαίδευσης Νοτιοανατολικής Περιοχής, έχοντας σπουδάσει στο Πανεπιστήμιο South Bank του Λονδίνου και στο Κολλέγιο Heythrop του Πανεπιστημίου του Λονδίνου.

Επί του παρόντος είναι η Επίσκοπος του Λονδίνου. Ενώ γράφει ιστορία ως η πρώτη γυναίκα σε αυτόν τον ρόλο, θα θεωρηθεί από πολλούς ως μία «ασφαλής επιλογή» δεδομένης της εμπειρίας της. Χειροτονήθηκε το 2001 και άφησε την κυβερνητική της θέση ως επικεφαλής νοσηλευτικής στο Υπουργείο Υγείας το 2004, αναλαμβάνοντας διακονία πλήρους απασχόλησης στον δήμο Σάτον του Λονδίνου.

Με πληροφορίες από Independent