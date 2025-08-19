Η στιγμή που αυτοκίνητο χτυπά Infuencers σε εστιατόριο

Ένα σοκαριστικό ατύχημα σημειώθηκε στο Χιούστον του Τέξας, όταν ένα SUV αυτοκίνητο έπεσε ξαφνικά πάνω σε ζευγάρι food influencers, οι οποίοι βιντεοσκοπούσαν την κριτική τους για το φαγητό σε τοπικό εστιατόριο. Η Νίνα Σαντιάγο και ο Πάτρικ Μπλάκγουντ βρισκόταν στο εσωτερικό του καταστήματος όταν το όχημα «έσπασε» τη βιτρίνα και τους χτύπησε.

Η Σαντιάγο, σοκαρισμένη από το περιστατικό, δημοσίευσε φωτογραφίες στα social media, αποκαλύπτοντας τα τραύματά της στο πρόσωπο και τα χέρια. Ο Μπλάκγουντ φαινόταν να έχει τραύματα και στο πρόσωπο και στο στήθος. «Είμαι απίστευτα ευγνώμων που είμαι ζωντανή», έγραψε στην ανάρτησή της, εκφράζοντας την ευγνωμοσύνη της για την επιβίωσή της και στέλνοντας ένα δυνατό μήνυμα ζωής.

Food influencers were hit by a car while reviewing a burger inside a restaurant pic.twitter.com/OD8pPGzxrp — FearBuck (@FearedBuck) August 18, 2025

«Αυτή η εμπειρία μου έδειξε τι πραγματικά έχει σημασία. Η ζωή είναι πολύ σύντομη για κακίες ή θυμό», πρόσθεσε. «Αφήστε τα πράγματα να πάνε όπως πρέπει, συγχωρήστε, ζήστε το τώρα και εκτιμήστε όσους βρίσκονται γύρω σας. Αυτό θα μπορούσε να ήταν το τελευταίο μας γεύμα».

Η ταυτότητα του οδηγού του SUV παραμένει άγνωστη, ενώ οι αρχές συνεχίζουν τις έρευνες για το ατύχημα.