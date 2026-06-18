Μενού

Η στιγμή που ο Τραμπ υπογράφει τη συμφωνία ΗΠΑ – Ιράν στις Βερσαλλίες

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ υπέγραψε επίσημα αντίγραφο της συμφωνίας με το Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή κατά τη διάρκεια δείπνου στις Βερσαλλίες.

Reader symbol
Newsroom
trump
Η στιγμή που ο Τραμπ υπογράφει τη συμφωνία ΗΠΑ – Ιράν στις Βερσαλλίες | @WhiteHouse
  • Α-
  • Α+
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Προσθήκη του reader.gr στην Google

    Ο Ντόναλντ Τραμπ υπέγραψε χθες Τετάρτη το κείμενο της συμφωνίας με το Ιράν για να τελειώσει ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή κατά τη διάρκεια δείπνου που του παρέθετε ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν.

    Ο Αμερικανός πρόεδρος υπέγραψε το αντίτυπο της συμφωνίας στις Βερσαλλίες μετά το πέρας της συνόδου κορυφής της G7.

    Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε στους δημοσιογράφους καθώς αποχωρούσε από το Παλάτι των Βερσαλλιών απόψε ότι υπέγραψε ένα αντίγραφο της συμφωνίας ΗΠΑ - Ιράν.

    «Υπογράφηκε», είπε ο Τραμπ. «Το υπέγραψα στις Βερσαλλίες, μόλις το υπέγραψα».

    Ο Λευκός Οίκος έδωσε στη δημοσιότητα ένα βίντεο διάρκειας 35 δευτερολέπτων από την στιγμή της υπογραφής του Ντόναλντ Τραμπ παρουσία του Εμανουέλ Μακρόν και του υπουργού Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο.

    Μετά την υπογραφή τόσο ο Γάλλος πρόεδρος όσο και οι παρευρισκόμενοι στο δείπνο ξέσπασαν σε χειροκροτήματα. Ο Εμανουέλ Μακρόν συνεχάρη τόσο τον Ντόναλντ Τραμπ όσο και τον Αμερικανό ΥΠΕΞ.

    Βίντεο του Ντόναλντ Τραμπ να υπογράφει το Μνημόνιο Συνεργασίας στο Παλάτι των Βερσαλλιών στο Παρίσι δημοσίευσε λίγο αργότερα και ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν.

    Ο Πρόεδρος Τραμπ υπέγραψε απόψε στις Βερσαλλίες τη συμφωνία μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών», έγραψε στο X.

    ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

    Google News

    Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

    Tags
    Φόρτωση BOLM...

    ΚΟΣΜΟΣ