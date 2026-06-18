Η στιγμή που ο Τραμπ υπογράφει τη συμφωνία ΗΠΑ – Ιράν στις Βερσαλλίες

Ο Ντόναλντ Τραμπ υπέγραψε χθες Τετάρτη το κείμενο της συμφωνίας με το Ιράν για να τελειώσει ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή κατά τη διάρκεια δείπνου που του παρέθετε ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν.

Ο Αμερικανός πρόεδρος υπέγραψε το αντίτυπο της συμφωνίας στις Βερσαλλίες μετά το πέρας της συνόδου κορυφής της G7.

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε στους δημοσιογράφους καθώς αποχωρούσε από το Παλάτι των Βερσαλλιών απόψε ότι υπέγραψε ένα αντίγραφο της συμφωνίας ΗΠΑ - Ιράν.

«Υπογράφηκε», είπε ο Τραμπ. «Το υπέγραψα στις Βερσαλλίες, μόλις το υπέγραψα».

.@POTUS departs the Palace of Versailles after joining President Macron and First Lady Brigitte for dinner:



“Did you sign the MOU?”



“It’s signed, yeah... I signed it in Versailles.” pic.twitter.com/jl5Uzexb7Z — Rapid Response 47 (@RapidResponse47) June 17, 2026

Ο Λευκός Οίκος έδωσε στη δημοσιότητα ένα βίντεο διάρκειας 35 δευτερολέπτων από την στιγμή της υπογραφής του Ντόναλντ Τραμπ παρουσία του Εμανουέλ Μακρόν και του υπουργού Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο.

Μετά την υπογραφή τόσο ο Γάλλος πρόεδρος όσο και οι παρευρισκόμενοι στο δείπνο ξέσπασαν σε χειροκροτήματα. Ο Εμανουέλ Μακρόν συνεχάρη τόσο τον Ντόναλντ Τραμπ όσο και τον Αμερικανό ΥΠΕΞ.

🚨 President Donald J. Trump has SIGNED the Iran Memorandum of Understanding at Versailles in France. 🇺🇸 pic.twitter.com/JQ6qlbvFAF — The White House (@WhiteHouse) June 17, 2026

Βίντεο του Ντόναλντ Τραμπ να υπογράφει το Μνημόνιο Συνεργασίας στο Παλάτι των Βερσαλλιών στο Παρίσι δημοσίευσε λίγο αργότερα και ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν.

Ο Πρόεδρος Τραμπ υπέγραψε απόψε στις Βερσαλλίες τη συμφωνία μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών», έγραψε στο X.