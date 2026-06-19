Η στιγμή που ουκρανικό drone καταστρέφει ρωσικό - Βίντεο από τη σύγκρουση

Την εντυπωσιακή στιγμή κατά την οποία ουκρανικό αναχαιτιστικό drone καταστρέφει στον αέρα ένα ρωσικό μη επανδρωμένο αεροσκάφος, πιθανότατα τύπου Shahed, κατέγραψε κάμερα στο πεδίο των επιχειρήσεων.

Amazing Ukrainian ingenuity. This is the cheapest way to neutralize russian threats.



Ukrainian interceptor drones such as the Wild Hornets STING and SkyFall P1-SUN typically cost around $1,000–2,500 per unit, depending on the model and configuration.



Meanwhile, the russian… pic.twitter.com/jI3Sk52z8L — Roman Sheremeta 🇺🇸🇺🇦 (@rshereme) June 18, 2026

Τα ουκρανικά αναχαιτιστικά drones, όπως τα Wild Hornets STING και SkyFall P1-SUN, αποτελούν μια ιδιαίτερα οικονομική λύση, καθώς το κόστος τους κυμαίνεται συνήθως μεταξύ 1.000 και 2.500 δολαρίων ανά μονάδα, ανάλογα με τον εξοπλισμό και τις δυνατότητές τους. Αντίθετα, τα ρωσικά drones τύπου Shahed εκτιμάται ότι κοστίζουν από 20.000 έως 70.000 δολάρια το καθένα.

Στο πλαίσιο της ουκρανικής αεράμυνας, τα STING προβάλλουν ως μια χαμηλού κόστους εναλλακτική σε ακριβότερα συστήματα, όπως οι αμερικανικοί Patriot, καθώς είναι ικανά να εντοπίζουν και να αναχαιτίζουν τις πιο αργές εκδόσεις των Shahed. Σύμφωνα με το Reuters, μπορούν να αναπτύξουν ταχύτητα έως 280 χλμ./ώρα και να επιχειρούν σε αποστάσεις έως 37 χιλιομέτρων, επιτρέποντάς τους να καταδιώκουν εχθρικά drones και να τα εξουδετερώνουν μέσω πρόσκρουσης με εκρηκτική γόμωση.

Η σχέση κόστους-αποτελεσματικότητας είναι ιδιαίτερα εντυπωσιακή, καθώς για κάθε δολάριο που επενδύεται σε ένα αναχαιτιστικό drone, η ζημιά που προκαλείται στον αντίπαλο μπορεί να είναι έως και είκοσι φορές μεγαλύτερη.