Έντονη ζέστη σε πολλές περιοχές λίγο πριν μπει ο Ιούλιος: Πότε αναμένεται άνοδος της θερμοκρασίας

Τάση για έντονη ζέστη σε αρκετές περιοχές της χώρας από τα μέσα και προς τα τέλη της επόμενης εβδομάδας καταγράφουν οι μετεωρολόγοι, καθώς ο καιρός αναμένεται να παρουσιάσει νέα μεταβολή.

Ωστόσο, σύμφωνα με τη μετεωρολόγο της ΕΡΤ, Όλγα Παπαβγούλη, τα ισχυρά μελτέμια θα συνεχίσουν να λειτουργούν ως το «φυσικό κλιματιστικό» του Αιγαίου, διατηρώντας πιο δροσερές συνθήκες στα ανατολικά τμήματα της Ελλάδας, ενώ στη δυτική χώρα οι θερμοκρασίες θα παραμένουν υψηλότερες.

Παράλληλα, ο συνδυασμός των ισχυρών βοριάδων, της χαμηλής υγρασίας και της σταδιακής ξήρανσης της βλάστησης αυξάνει καθημερινά τον κίνδυνο εκδήλωσης και ταχείας εξάπλωσης πυρκαγιών.

Ήδη αρκετές περιοχές των ανατολικών προσήνεμων τμημάτων της χώρας βρίσκονται σε υψηλό επίπεδο πυρομετεωρολογικού κινδύνου, με την κατάσταση να απαιτεί αυξημένη προσοχή τις επόμενες ημέρες.

Μικρή άνοδος της θερμοκρασίας το Σάββατο

Το Σάββατο η αστάθεια θα περιοριστεί ακόμη περισσότερο και ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος σε όλη τη χώρα. Μόνο στα ορεινά θα αναπτυχθούν λίγες νεφώσεις τις θερμές ώρες της ημέρας, με μικρή πιθανότητα για πρόσκαιρες μπόρες στα βόρεια ορεινά της Μακεδονίας και στη Ρόδο.

Τα μελτέμια θα συνεχίσουν να πνέουν ισχυρά στο Αιγαίο, με εντάσεις 6 έως 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα παρουσιάσει μικρή άνοδο, κυρίως στη δυτική Ελλάδα, όπου ο υδράργυρος θα πλησιάσει τους 35 βαθμούς Κελσίου.

Καιρός: Περαιτέρω σταδιακή άνοδος της θερμοκρασίας την επόμενη εβδομάδα

Η Κυριακή θα κυλήσει με παρόμοιες καιρικές συνθήκες, με ηλιοφάνεια στις περισσότερες περιοχές και περιορισμένη αστάθεια. Λίγες τοπικές μπόρες αναμένονται μόνο στα βόρεια ορεινά, ενώ τα ισχυρά μελτέμια θα διατηρηθούν στο Αιγαίο.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω άνοδο, φτάνοντας τους 32-33 βαθμούς στα ανατολικά και τους 33-35 βαθμούς στην υπόλοιπη χώρα, με τοπικά 36άρια στη δυτική Ελλάδα.

Τη Δευτέρα ο καιρός θα παραμείνει κυρίως αίθριος, με λίγες νεφώσεις και τοπικές μπόρες ή μεμονωμένες καταιγίδες στα βόρεια ορεινά, κυρίως στη Μακεδονία. Η θερμοκρασία θα ανέβει ακόμη περισσότερο, αγγίζοντας κατά τόπους τους 35 έως 37 βαθμούς Κελσίου, ενώ στα ανατολικά θα διατηρηθεί χαμηλότερη λόγω των ισχυρών βοριάδων.

Την Τρίτη δεν αναμένονται σημαντικές αλλαγές, αν και η αστάθεια στα βόρεια ορεινά φαίνεται να ενισχύεται ελαφρώς, με περισσότερες καταιγίδες κυρίως στη Μακεδονία.