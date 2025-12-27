Η τεράστια «ανωμαλία» κάτω από το Τρίγωνο των Βερμούδων που δεν μοιάζει με τίποτα άλλο στη Γη

Όταν ακούμε «Βερμούδες», το μυαλό μας πηγαίνει σχεδόν αυτόματα στο περίφημο Τρίγωνο των Βερμούδων. Ένα σημείο του Βόρειου Ατλαντικού που έχει τυλιχθεί με μύθους εξαφανίσεων πλοίων και αεροπλάνων.

Σήμερα, οι επιστήμονες εξηγούν ότι τα περισσότερα περιστατικά οφείλονται σε «απατεώνα κύματα» και ανθρώπινα λάθη, αφήνοντας πίσω τους τις θεωρίες συνωμοσίας.

Η αναπάντεχη ανακάλυψη κάτω από το νησί

Η πραγματική έκπληξη δεν βρίσκεται στην επιφάνεια αλλά βαθιά κάτω από τις Βερμούδες. Μια πρόσφατη μελέτη αποκάλυψε ένα στρώμα βράχου πάχους περίπου 19 χιλιομέτρων στον ωκεάνιο φλοιό - κάτι που δεν έχει παρατηρηθεί πουθενά αλλού στη Γη.

Ο δρ. Γουίλιαμ Φρέιζερ από το Carnegie Science εξηγεί ότι αντί για τον αναμενόμενο μανδύα κάτω από τον φλοιό, στις Βερμούδες υπάρχει ένα επιπλέον στρώμα, μοναδικό στον πλανήτη μας.

Ηφαιστειακή κληρονομιά 31 εκατομμυρίων ετών

Η τελευταία ηφαιστειακή έκρηξη στις Βερμούδες συνέβη πριν από 31 εκατομμύρια χρόνια. Είναι πιθανό αυτή η έκρηξη να ανύψωσε τον πυθμένα του ωκεανού, αφήνοντας πίσω της τη γιγαντιαία γεωλογική ανωμαλία που σήμερα μελετούν οι επιστήμονες.

Το φαινόμενο αυτό ίσως εξηγεί γιατί το νησί παραμένει πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας.

Η μελέτη τέτοιων «ακραίων» περιοχών, όπως οι Βερμούδες, βοηθά τους επιστήμονες να κατανοήσουν καλύτερα τις φυσιολογικές και τις εξαιρετικές διεργασίες που συμβαίνουν στον πλανήτη μας.

Κάθε τέτοια ανακάλυψη είναι ένα παράθυρο στο παρελθόν της Γης και στον τρόπο που σχηματίστηκαν οι ηπείροι και τα νησιά.

Μια χαμένη ήπειρος στον βυθό

Η έρευνα κάτω από τις Βερμούδες συνδέεται με άλλες εντυπωσιακές ανακαλύψεις. Μια διαφορετική ομάδα επιστημόνων αποκάλυψε την ύπαρξη της Zealandia, μιας χαμένης ηπείρου ηλικίας άνω του ενός δισεκατομμυρίου ετών.

Αν και το μεγαλύτερο μέρος της βρίσκεται κάτω από το νερό, η αναγνώρισή της ως «όγδοης ηπείρου» δείχνει πόσα μυστικά κρύβει ακόμα ο πλανήτης μας.

Οι Βερμούδες είναι ένας τόπος γεμάτος μύθους και ιστορίες εξαφανίσεων και κάτω από την επιφάνειά τους κρύβεται μια γεωλογική ανωμαλία που μπορεί να μας δώσει απαντήσεις για την ιστορία της Γης. Και όσο οι επιστήμονες συνεχίζουν να εξερευνούν τον βυθό, τόσο περισσότερα μυστικά θα έρχονται στο φως.