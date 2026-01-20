Η Τουρκία βρήκε εξαγωγικό «θησαυρό»: Το προϊόν που κάνει παγκόσμιο χαμό και σπάει ρεκόρ

Η αγορά αυτοκινήτων και ελαφρών επαγγελματικών οχημάτων στην Τουρκία εκτοξεύτηκε το 2025, φτάνοντας σε επίπεδα που δεν είχαν καταγραφεί ποτέ ξανά. Σχεδόν ένα στα έξι αυτοκίνητα που πωλήθηκαν ήταν πλήρως ηλεκτρικό, ένα ποσοστό που δείχνει πόσο γρήγορα αλλάζει το τοπίο της κινητικότητας στη χώρα.

Παρά τους υψηλούς φόρους και τις αυστηρές συνθήκες χρηματοδότησης, η ζήτηση όχι μόνο δεν υποχώρησε, αλλά ενισχύθηκε. Οι συνολικές πωλήσεις άγγιξαν τα 1,37 εκατομμύρια οχήματα, σημειώνοντας αύξηση 10,5% σε σχέση με το 2024.

Οι λόγοι που εκτόξευσαν την αγορά των ηλεκτρικών αυτοκινήτων

Ο Δεκέμβριος μόνος του έφερε άνοδο 12,6%, με 191.620 πωλήσεις. Σύμφωνα με τον πρόεδρο του ODMD, Haydar Bozkurt, η αύξηση οφείλεται σε τρεις βασικούς παράγοντες:

τον μεγάλο πληθυσμό της χώρας

τις αυξανόμενες ανάγκες κινητικότητας

τον γερασμένο στόλο που χρειάζεται ανανέωση

Ο κλάδος εκτιμά ότι η αγορά θα παραμείνει στα ίδια επίπεδα και το 2026, ενώ δεν αποκλείεται να φτάσει ακόμη και τα 1,5 εκατομμύρια τα επόμενα χρόνια.

Cumhurbaşkanımız @RTErdogan: Otomotiv sektöründe yıllık 1,5 milyon araç üretimi, 41 milyar doları aşan ihracatla Avrupa'nın 4., dünyanın 12. en büyük üretim üssü konumundayız. pic.twitter.com/HBjKeYUMQa — AK Parti (@Akparti) January 3, 2026

Ηλεκτρικά και υβριδικά: οι μεγάλοι πρωταγωνιστές

Τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα σημείωσαν εκρηκτική άνοδο 90%, αγγίζοντας τις 190.000 μονάδες και κατακτώντας το 17% της αγοράς. Τα υβριδικά ακολούθησαν με αύξηση 63% και 295.000 πωλήσεις, αντιπροσωπεύοντας το 27% της αγοράς.

Συνολικά, τα επιβατικά αυτοκίνητα έφτασαν τα 1,1 εκατομμύρια πωλήσεις, ενώ τα ελαφρά επαγγελματικά άγγιξαν τις 283.904 μονάδες - και τα δύο ιστορικά υψηλά.

Φόροι, πληθωρισμός και επιτόκια: το οικονομικό υπόβαθρο

Παρά το πολύπλοκο φορολογικό σύστημα, με συνολικούς συντελεστές που φτάνουν έως και το 284%, η αγορά παρέμεινε ανθεκτική. Ο πληθωρισμός έκλεισε το 2025 στο 30,89%, σημαντικά χαμηλότερα από το 44,4% του 2024.

Η κεντρική τράπεζα μείωσε το βασικό επιτόκιο από 47,5% σε 38%, δίνοντας μια ανάσα στην αγορά, ενώ αναμένεται να συνεχίσει τον κύκλο χαλάρωσης.

Με τη ζήτηση να παραμένει ισχυρή και τις τεχνολογίες ηλεκτροκίνησης να κερδίζουν συνεχώς έδαφος, η Τουρκία φαίνεται πως έχει βρει έναν εξαγωγικό «θησαυρό» που μπορεί να συνεχίσει να της αποφέρει ρεκόρ και τα επόμενα χρόνια.