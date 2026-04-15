«Η τριών μηνών κόρη μου πέθανε στο δρόμο»: Συγκλονιστικές μαρτυρίες για τα 3 χρόνια πολέμου στο Σουδάν

Εδώ και τρία χρόνια, μια σφοδρή σύγκρουση μεταξύ των Σουδανικών Ενόπλων Δυνάμεων (SAF) και των παραστρατιωτικών Δυνάμεων Ταχείας Αντίδρασης (RSF) καθώς και των συμμαχικών τους ομάδων έχει καταστρέψει το Σουδάν, προκαλώντας μια ανθρωπιστική καταστροφή που έχει επεκταθεί πέρα από τα σύνορά του.

Σχεδόν 14 εκατομμύρια άνθρωποι έχουν αναγκαστεί να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους και ζουν εκτοπισμένοι σε γειτονικές χώρες. Αμέτρητοι άμαχοι έχουν σκοτωθεί ή τραυματιστεί σοβαρά, ενώ η σεξουαλική βία χρησιμοποιείται ως όπλο πολέμου.

Σήμερα συμπληρώνονται τρία χρόνια παραβιάσεων του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου, τρία χρόνια ατιμωρησίας, και ακόμα δεν υπάρχει ασφαλές μέρος για τους αμάχους. Οι ιστορίες των ανθρώπων που έχουν δει τους πιο κοντινούς τους ανθρώπους να πεθαίνουν μπροστά στα μάτια τους και έχουν εκτεθεί σε ακραία επίπεδα βίας συγκλονίζουν.

Mahla Abdalla Mohammed, 37 ετών

«Πριν φύγουμε από το El Fasher, ένοπλοι άνδρες μας πήγαν στη Mina και μας είχαν υπό κράτηση. Τη νύχτα, καταφέραμε να δραπετεύσουμε και αποφασίσαμε να φύγουμε.

Μας πήρε τέσσερις μέρες για να φτάσουμε στην Tawila. Ήταν ένα πολύ δύσκολο ταξίδι. Ήμασταν εξαντλημένοι. Η τριών μηνών κόρη μου πέθανε στο δρόμο επειδή δεν είχαμε τίποτα να της δώσουμε. Ούτε νερό. Ούτε φαγητό. Ενώ ήμασταν στο δρόμο, έπεσε βόμβα. Σκότωσε την αδελφή μου, τον άντρα της αδελφής μου, τον άντρα μου και μία από τις κόρες μου. Σκοτώθηκαν μπροστά μου. Τους είδα αναίσθητους. Ήταν νεκροί.

Μέχρι σήμερα, δεν ξέρω πού βρίσκεται ένας από τους αδελφούς μου. Ακόμα δεν μπορώ να τον βρω. Ψάχνω επίσης τον ξάδελφό μου. Κάθε μέρα ρωτάμε τους ανθρώπους αν τους έχουν δει. Πηγαίνουμε στα τμήματα επειγόντων περιστατικών και ρωτάμε. Ακόμα ψάχνουμε. Η αδελφή μου είχε τρία παιδιά. Τώρα τα φροντίζω εγώ, μαζί με τα τέσσερα δικά μου. Πριν τον πόλεμο, η ζωή ήταν καλή. Είχαμε αρκετό φαγητό και ένα καλό μέρος για να ζούμε.

Ο πατέρας μου συνήθιζε να πηγαίνει στην αγορά και να μας φέρνει φαγητό. Εμείς πηγαίναμε στην αγορά για να δουλέψουμε. Μου λείπουν εκείνες οι μέρες. Ο πόλεμος δεν έχει τελειώσει ακόμα. [...] Έχουμε χάσει τις οικογένειές μας. Έχουμε χάσει το σπίτι μας. [...] Όταν έφτασα εδώ, ήμουν πολύ κουρασμένη και πολύ ανήσυχη. Σκεφτόμουν συνεχώς τους βομβαρδισμούς. Ακόμα θυμάμαι εκείνη τη στιγμή. Δεν με

αφήνει.»

Amna, 13 ετών

Η Amna εγκατέλειψε το σπίτι της όταν μία βόμβα σκότωσε τους γονείς της και δύο αδέλφια της. Τώρα ζει με την 15χρονη αδελφή της σε έναν καταυλισμό εκτοπισμένων στο Σουδάν. Πριν από την επίθεση, η Amna πήγαινε σχολείο. «Πριν από τον πόλεμο, όλα ήταν καλά. Ο πατέρας μου πήγαινε και μας έφερνε πράγματα από την αγορά. Μας έφερνε τα πάντα.» «[...] Μια οβίδα έπεσε μέσα στο σπίτι. Σκότωσε τον πατέρα, τη μητέρα μου και τα δύο μου αδέλφια, αμέσως».

Η θεία τους τις βοήθησε να διαφύγουν για να βρουν ασφάλεια. Σήμερα, η Amna και η αδελφή της ζουν μόνες σε έναν καταυλισμό εκτοπισμένων, ενώ ένας γείτονας που γνώρισαν στον οικισμό τις φροντίζει. Η αδελφή

της εργάζεται σε μια κοντινή πόλη για να συντηρηθούν, και η Amna γράφτηκε πρόσφατα ξανά στο σχολείο. «Θέλω να γίνω γιατρός.»

Fatna, 26 ετών



«Υποφέραμε από πείνα και δίψα. Υπήρχε βία στο δρόμο. Είδα τόσα πολλά. Είδα τον αδελφό μου να σκοτώνεται μπροστά στα μάτια μου. Άρχισα να τρέχω. Ο θείος μου με κράτησε κάτω για να με προστατεύσει, αλλά οι πυροβολισμοί συνεχίζονταν. Ο θείος μου

πυροβολήθηκε και σκοτώθηκε. Πέντε μέλη της οικογένειάς μου σκοτώθηκαν την ίδια μέρα. Μείναμε εκεί για μια εβδομάδα. Οι μάχες δεν σταμάτησαν και δεν μπορούσαμε να φύγουμε. Όταν φύγαμε, η οικογένειά μου χωρίστηκε. Ήμουν έγκυος και είχα μαζί μου τον δύο ετών γιο μου.

Πριν φύγω, πήρα μαζί μου μερικά πράγματα, ρούχα, βιβλία και ιστορίες που είχα γράψει. Μου αρέσει να γράφω. Αλλά στο δρόμο, ήμασταν τόσο εξαντλημένοι που έπρεπε να τα πετάξω όλα. Θυμάμαι ακόμα τα πράγματα που άφησα πίσω στο El Fasher. Στο δρόμο, είδαμε πολλούς νεκρούς και τραυματίες, και παιδιά χωρισμένα από τις οικογένειές τους. Χρησιμοποίησαν κάθε είδους βία — λεκτική, σωματική, σεξουαλική και απειλές. Αυτοί (η RSF) μας διέταξαν να βγάλουμε τα ρούχα μας ενώ έψαχναν για χρυσό, χρήματα και τηλέφωνα. Μετά από αυτόν τον τρόμο, ήμασταν σε κατάσταση σοκ. Από ένα σημείο και μετά δεν αναγνώριζα τον εαυτό μου.

Αναρωτιόμουν αν βρίσκομαι σε όνειρο ή αυτή είναι η πραγματικότητα. Μετά από αυτό αρρώστησα, αλλά ευτυχώς, τώρα είμαι καλά. Θυμάμαι τη ζωή μου πριν — το δωμάτιό μου, τα παγώνια που συνήθιζα να ζωγραφίζω, τα ποιήματα που έγραφα στο δωμάτιό μου. Τα δέντρα, τις κουρτίνες, τα λουλούδια, και τις καρέκλες. Τις ιστορίες των μεγαλύτερων ανθρώπων και τόσα άλλα πράγματα. Όλα έχουν χαθεί».

Umar*, Σουδανός πρόσφυγας στο Oure Cassoni, Τσαντ

«Ήμουν μαζί με 70 άνδρες και όλοι τους πέθαναν. Αυτό συνέβη στις 28 Οκτωβρίου 2025. Οι RSF μας σταμάτησαν και άρχισαν να μας πυροβολούν. Προσποιήθηκα ότι ήμουν νεκρός. Στη συνέχεια, άρχισαν να μαζεύουν όλα τα πτώματα για να τα κάψουν (…) Μετά την πτώση, ήταν πραγματικά επικίνδυνο να πάει κανείς στο νοσοκομείο ή γενικά να κυκλοφορεί στους δρόμους, ειδικά για τους άνδρες, επειδή η RSF τους σκότωνε και μερικές φορές τους απήγαγε.»

Mustafa Omer Idriss, γιατρός από το Σουδάν και υπεύθυνος ιατρικών δραστηριοτήτων των Γιατρών Χωρίς Σύνορα, Νοσοκομείο Tawila στο Νταρφούρ

Περιγράφει την κατάσταση στο El Fasher, μετά την πτώση της πόλης τον Οκτώβριο του 2025. «Υπήρχαν πτώματα στο έδαφος. Όλα ήταν καμένα — πολλά κτίρια δεν είχαν πόρτες ή στέγες. Όταν φτάσαμε στο νοσοκομείο, διαπιστώσαμε ότι είχε καεί και λεηλατηθεί. Στην αρχή, δεν είχαμε τίποτα — ούτε καν παρακεταμόλη.

Ασθενείς πέθαναν μπροστά μου επειδή δεν είχαμε τους πόρους που χρειαζόμασταν για να σώσουμε τις ζωές τους.» Όταν οι μάχες εντάθηκαν και περισσότεροι άνθρωποι κατέφυγαν στην Tawila, ο Δρ Mustafa ζήτησε βοήθεια. «Την ημέρα που έφτασε η ομάδα των Γιατρών

Χωρίς Σύνορα, μας τελείωσαν τα τελευταία φάρμακα. Δεν είχαμε τίποτα. Μας έδειξαν τα ιατρικά εφόδια που είχαν φέρει στα αυτοκίνητα. Δεν μπορώ να σας περιγράψω πόσο χαρούμενος ένιωσα εκείνη τη στιγμή.»

Λίγο αργότερα, έφτασαν η Fatima* και η Amina*.

Η Fatima ήταν μόλις λίγων μηνών. Οι γονείς της είχαν σκοτωθεί στο El Fasher. Η Amina, μια γειτόνισσα, την είχε μεταφέρει σε ασφαλές μέρος, ενώ η ίδια ήταν σοβαρά τραυματισμένη. «Η ομάδα μας φρόντισε τα παιδιά της Amina, ενώ εκείνη μεταφερόταν στο χειρουργείο.

Κάθε μέρα, η χειρουργική ομάδα εξέταζε το τραύμα της Amina… ενώ παράλληλα η ομάδα προσπαθούσε να σταθεροποιήσει την κατάσταση της Fatima, ταΐζοντάς της ένα ειδικό εμπλουτισμένο γάλα. Η μέρα που πήραν εξιτήριο ήταν μια ευτυχισμένη μέρα για όλη την ομάδα. Οι εργαζόμενοι στον τομέα της υγείας είναι και αυτοί απόλυτα επηρεασμένοι από τον πόλεμο.

Οι ομάδες μας εδώ προέρχονται σχεδόν όλες από αυτή την περιοχή. Πολλοί από αυτούς έχουν αναγκαστεί να εγκαταλείψουν οι ίδιοι τα σπίτια τους λόγω του πολέμου ή έχουν χάσει αγαπημένα τους πρόσωπα εξαιτίας της βίας. Ωστόσο, συνεχίζουν να αφιερώνουν όλες τους τις δυνάμεις στη φροντίδα των ασθενών τους. Χάρη σε αυτούς επιζούν ασθενείς όπως η Fatima και η Amina.»

Sondos, διερμηνέας στο νοσοκομείο της El Geneina στο Δυτικό Νταρφούρ

«Όταν ξέσπασε ο πόλεμος, ήμουν στο τελευταίο έτος των σπουδών μου, αλλά το πανεπιστήμιο μου έκλεισε και δεν ξανάνοιξε ποτέ. Ο πόλεμος μου στέρησε το μεγαλύτερο επίτευγμά μου.»

Χωρίς πτυχίο, δεν μπορεί να εργαστεί ως νοσηλεύτρια, οπότε εργάζεται ως διερμηνέας στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της El Geneina. Η σύγκρουση ανάγκασε επίσης ορισμένα μέλη της οικογένειάς της να εγκαταλείψουν την πόλη για τρεις μήνες.

Όταν επέστρεψαν, ανακάλυψε ότι ο αδελφός της, η θεία της και αρκετοί άλλοι συγγενείς της είχαν πεθάνει. «Ήταν η πιο δύσκολη χρονιά της ζωής μου.

Αλλά με τη δύναμη που μου είχε απομείνει, εντάχθηκα σε μια ομάδα εθελοντών που ξανάνοιξε το τμήμα επειγόντων περιστατικών του νοσοκομείου. Θέλαμε απλώς να βοηθήσουμε την κοινότητά μας, επειδή υπέφερε και δεν είχε ιατρικές δομές. Δουλέψαμε μέχρι να επιστρέψουν οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα στο νοσοκομείο και, στη συνέχεια, μπορέσαμε να συνεχίσουμε τη δουλειά μαζί τους για να παρέχουμε τις υπηρεσίες.»

*Τα ονόματα έχουν αλλάξει για λόγους ασφαλείας