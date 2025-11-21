Η τρομακτική αλήθεια για τον μυστήριο ήχο που ακούει μόνο το 2% των ανθρώπων

Ένας ήχος που μοιάζει να έρχεται από το πουθενά έχει αναστατώσει την ανθρωπότητα εδώ και δεκαετίες. Το λεγόμενο «βουητό» δεν είναι απλώς ένας ενοχλητικός θόρυβος∙ είναι ένα μυστήριο που μόνο το 2% έως 4% του πληθυσμού μπορεί να αντιληφθεί.

Για τους λίγους που το ακούν, η εμπειρία είναι τόσο έντονη ώστε σε ορισμένες περιπτώσεις έχει οδηγήσει ανθρώπους να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους.

Το φαινόμενο καταγράφεται από τη δεκαετία του 1970 σε διάφορες γωνιές του κόσμου – από τις Ηνωμένες Πολιτείες και την Αυστραλία μέχρι το Ηνωμένο Βασίλειο.

Πρόκειται για έναν βαθύ, θαμπό ήχο χωρίς εμφανή πηγή, που μοιάζει να αιωρείται στον αέρα. Παρά τις πολυάριθμες έρευνες, καμία εξήγηση δεν έχει δοθεί με βεβαιότητα.

Η περίπτωση του Τάος

Στη μικρή πόλη Τάος του Νέου Μεξικού, το φαινόμενο έγινε διάσημο τη δεκαετία του ’90, όταν περίπου το 11% των κατοίκων δήλωσε ότι άκουγε το βουητό.

Η εμπειρία ήταν τόσο ενοχλητική για κάποιους, ώστε αποφάσισαν να μετακομίσουν. Η υπόθεση αυτή πυροδότησε θεωρίες συνωμοσίας και ενίσχυσε την αίσθηση ότι πρόκειται για κάτι ανεξήγητο και ανησυχητικό.

Η θεωρία του Μπεν Τζόρνταν

Ο μουσικός και ακουστικός επιστήμονας Μπεν Τζόρνταν προσπάθησε να δώσει μια πιο γήινη εξήγηση. Σύμφωνα με τον ίδιο, οι αγωγοί φυσικού αερίου υψηλής πίεσης θα μπορούσαν να είναι η πηγή.

Η τεράστια πίεση μέσα στους σωλήνες –που φτάνει έως και 1.500 λίβρες ανά τετραγωνική ίντσα– δημιουργεί ταλαντώσεις και θερμικές διαφορές που ενδέχεται να παράγουν τον χαρακτηριστικό ήχο.

Για να στηρίξει τη θεωρία του, ο Τζόρνταν χρησιμοποίησε έναν σωλήνα Rijke σε πείραμα. Θερμαίνοντας μεταλλικές επιφάνειες στο εσωτερικό του, κατάφερε να αναπαράγει έναν απόκοσμο βόμβο, δείχνοντας πώς η πίεση και η θερμοκρασία μπορούν να γεννήσουν αυτόν τον μυστηριώδη ήχο.

Ένα μυστήριο που παραμένει

Παρά τις προσπάθειες, η αλήθεια παραμένει ασαφής. Είναι οι αγωγοί φυσικού αερίου; Είναι κάποιο άγνωστο φυσικό φαινόμενο; Ή μήπως κάτι πιο εξωπραγματικό; Όσοι δεν πείθονται από τις επιστημονικές εξηγήσεις, καταφεύγουν σε πιο φαντασμαγορικές θεωρίες – ακόμα και σε εξωγήινους.

Το «βουητό» συνεχίζει να στοιχειώνει όσους το ακούν και να γοητεύει όσους προσπαθούν να το εξηγήσουν. Μέχρι να δοθεί μια οριστική απάντηση, θα παραμένει ένα από τα πιο παράξενα και αινιγματικά φαινόμενα του κόσμου.