Η Τζιλ Μπάιντεν τρόμαξε στο debate του συζύγου της με τον Τραμπ: «Παθαίνει εγκεφαλικό»

Η πρώην πρώτη κυρία των ΗΠΑ, Τζιλ Μπάιντεν, θυμήθηκε το debate που είχε ο σύζυγός της, Τζο Μπάιντεν, πριν τις προεδρικές εκλογές του 2024, δηλώνοντας πως βλέποντάς τον, πίστεψε ότι θα πάθαινε εγκεφαλικό.

«Φοβήθηκα, γιατί δεν είχα ξαναδεί ποτέ έτσι τον Τζο. Ποτέ» επεσήμανε η Μπάιντεν στο CBS News. «Δεν ξέρω τι συνέβη. Καθώς το έβλεπα, σκέφτηκα: "Θεέ μου, παθαίνει εγκεφαλικό" και τρόμαξα μέχρι θανάτου».

Ο Μπάιντεν είχε δεχθεί έντονες πιέσεις, από στελέχη των δημοκρατικών, να αποσύρει την υποψηφιότητά του ύστερα από την εμφάνισή του απέναντι στον Ντόναλντ Τραμπ.

Τελικώς, αποφάσισε πως θα πρέπει να τους ακούσει και στήριξε την υποψηφιότητα της αντιπροέδρου, Καμάλα Χάρις.

Η Τζιλ Μπάιντεν αποτελούσε έναν από τους στενότερους συμβούλους του πρώην προέδρου κατά τη διάρκεια της θητείας του στον Λευκό Οίκο και μεταξύ αυτών που τάχθηκαν υπέρ της απόσυρσής τους.

Το debate αποτέλεσε το σημείο καμπής στην προσπάθειά του για επανεκλογή. Στάθηκε απέναντι από τον Τραμπ για να εκθέσουν τις απόψεις τους για μία σειρά από σημαντικά προβλήματα, αλλά ο Μπάιντεν φαινόταν εκτός τόπου και χρόνου.

Η φωνή του ήταν τρεμάμενη και έχανε συχνά τον ειρμό του. Αργότερα έγινε γνωστό πως ήταν αδιάθετος, αλλά στα 81 του χρόνια, οι ψηφοφόροι δεν φαίνονται πεπεισμένοι ότι μπορεί να επανέλθει στα καθήκοντά του.

Η σύζυγός του επιχείρησε να τον εμψυχώσει, σε εκδήλωση μετά την τηλεμαχία, λέγοντάς του μπροστά στο κοινό: «Απάντησες σε όλες τις ερωτήσεις. Ήξερες όλα τα στοιχεία», αλλά φάνηκε πως ήθελε απλώς να είναι ευγενική μαζί του.