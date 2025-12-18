«Ο νυσταγμένος Μπάιντεν» και ο «θαυμαστής Ρίγκαν»: Τι έγραψε ο Τραμπ κάτω από τις φωτογραφίες προέδρων στο Λευκό Οίκο

Ο Ντόναλντ Τραμπ τοποθέτησε μια σειρά από πορτρέτα στη Δυτική Πτέρυγα του Λευκού Οίκου την οποία και έχει ονομάσει «Presidential Walk of Fame».

Τα προτρέτα περιλαμβάνουν εικόνες από προηγούμενους προέδρους των ΗΠΑ καθώς ο ίδιος ο Τραμπ είπε ότι η πτέρυγα αποτελεί φόρο τιμής σε αυτούς.

Το ««Presidential Walk of Fame» που εγκαινίασε ο Τραμπ στον Λευκό Οίκο

| Associated Press@YouTube



Ωστόσο, οι επιγραφές δεν έχουν πάντα θετικό σχολίασμό...Αντί να προσφέρουν ουδέτερες ιστορικές περιλήψεις, οι πλάκες υιοθετούν αιχμηρή και δογματική γλώσσα και μοιάζουν με τις αναρτήσεις του Τραμπ στο κοινωνικό του δίκτυο, TruthSocial.

Ο Μπαράκ Ομπάμα περιγράφεται ως «μία από τις πιο διχαστικές πολιτικές προσωπικότητες», ενώ ο Ρόναλντ Ρίγκαν επαινείται σε προσωπικό επίπεδο, με τον Τραμπ να ισχυρίζεται ότι ο Ρίγκαν «ήταν θαυμαστής».

Η πλάκα του Τζο Μπάιντεν είναι από τις πιο καυστικές. Αναγράφει: «Ο νυσταγμένος Τζο ήταν, μακράν, ο χειρότερος Πρόεδρος στην Αμερικανική Ιστορία». Συνεχίζει: «Ανέλαβε τα καθήκοντά του ως αποτέλεσμα των πιο διεφθαρμένων εκλογών που έχουν δει ποτέ οι Ηνωμένες Πολιτείες».

Η περιγραφή του Μπιλ Κλίντον υποβαθμίζει τα επιτεύγματά του, αποδίδοντας στους «Ρεπουμπλικάνους στο Κογκρέσο» τις νομοθετικές επιτυχίες κατά τη διάρκεια της θητείας του. Υπογραμμίζει επίσης την απόφαση του Τραμπ να τερματίσει τη Συμφωνία Ελεύθερων Συναλλαγών της Βόρειας Αμερικής (NAFTA), η οποία είχε θεσπιστεί υπό τον Κλίντον.

Η αντιπαλότητα του Τραμπ με την οικογένεια Κλίντον αναφέρεται και σε μια άλλη πλάκα που αναφέρει: «Το 2016, η σύζυγος του Προέδρου Κλίντον, Χίλαρι, έχασε την Προεδρία από τον Πρόεδρο Ντόναλντ Τζ. Τραμπ!»

Την ίδια στιγμή για τον εαυτό του, έγραψε κάτω από τη φωτογραφία: ««νίκησε τον πληθωρισμό» και «τερμάτισε οκτώ πολέμους».

Τι είναι ο «Τείχος της Δόξας»

Ο «Τείχος της Δόξας» στη Δυτική Πτέρυγα του Λευκού Οίκου και εγκαινιάστηκε την Τετάρτη (17/12) από τον Αμερικανό Πρόεδσρο.

Όλες οι πλάκες αποτελούν μέρος αυτού του εγχειρήματος. Η έκθεση περιλαμβάνει πορτρέτα κάθε προέδρου των ΗΠΑ, ταξινομημένα με χρονολογική σειρά, με μία αξιοσημείωτη εξαίρεση. Το πορτρέτο του Μπάιντεν έχει αφαιρεθεί και αντικατασταθεί από μια εικόνα ενός αυτόματου στυλό, μια αναφορά στους ισχυρισμούς των Ρεπουμπλικανών ότι βοηθοί χρησιμοποιούσαν συχνά τη συσκευή για λογαριασμό του.

