ΗΑΕ: Υπόσχονται 500 εκατ. δολάρια για ανθρωπιστική βοήθεια στο Σουδάν

Η κυβέρνηση των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων δεσμεύτηκε χθες Τρίτη να διαθέσει ποσό ύψους 500 εκατομμυρίων δολαρίων προκειμένου να διανεμηθεί ανθρωπιστική βοήθεια στο Σουδάν, ρημαγμένο έπειτα από τρία χρόνια ανελέητου πολέμου, κατά τη διάρκεια διάσκεψης δωρητριών χωρών, ενώ οι ΗΠΑ από την πλευρά τους διαβεβαίωσαν πως εντατικοποιούν τις--μέχρι σήμερα άκαρπες--προσπάθειες για να κλειστεί συμφωνία ειρήνης.

Η αναπληρώτρια υπουργός Εξωτερικών των ΗΑΕ Λάνα Νουσάιμπα, η χώρα της οποίας κατηγορείται από το Χαρτούμ πως υποστηρίζει τους παραστρατιωτικούς, απηύθυνε έκκληση να «σταματήσουν αμέσως οι εχθροπραξίες» κατά τη διάρκεια της διάσκεψης, στο ινστιτούτο ειρήνης Τραμπ στην Ουάσιγκτον, υπό την αιγίδα του αμερικανού ειδικούς απεσταλμένου για την Αφρική Μασάντ Μπούλος.

Από την πλευρά της η Ουάσιγκτον ανήγγειλε πως θα διαθέσει κάπου 200 εκατ. δολάρια το οικονομικό έτος 2026 στο λεγόμενο ανθρωπιστικό ταμείο για το Σουδάν.

Ο κ. Μπούλος ανέφερε ότι στόχος είναι να συγκεντρωθεί φέτος ποσό 1,5 δισεκ. δολαρίων, ίσο με αυτό που διατέθηκε πέρυσι.

Διάφορες χώρες, ανάμεσά τους η Σαουδική Αραβία, εξέφρασαν την πρόθεση να χρηματοδοτήσουν το ανθρωπιστικό ταμείο, χωρίς πάντως να αναφέρουν δημόσια ποσά.

Ομιλητές, όπως ο επικεφαλής των ανθρωπιστικών επιχειρήσεων του ΟΗΕ Τομ Φλέτσερ, αναφέρθηκαν στη «φρικιαστική» ανθρωπιστική κατάσταση στο Σουδάν, τμήματα του οποίου υφίστανται λιμό.