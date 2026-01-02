Ιαπωνία: Άνδρας γδύθηκε μπροστά στον αυτοκράτορα Ναρουχίτο την ώρα της πρωτοχρονιάτικης ομιλίας του

Νεαρός άνδρας περίπου στην ηλικία των 20 ετών, γδύθηκε εντελώς μπροστά στον αυτοκράτορα της Ιαπωνίας και την οικογένειά του που χαιρετούσαν το πλήθος, για την έλευση νέου έτους, μεταδίδουν ιαπωνικά μέσα ενημέρωσης.
Ο άνδρας, που βρισκόταν στην πρώτη σειρά ενώ ο αυτοκράτορας Ναρουχίτο έκανε το διάγγελμά του για την Πρωτοχρονιά από ένα μπαλκόνι του ανακτόρου, ξαφνικά πέταξε τα ρούχα του, κραυγάζοντας εκκωφαντικά, ανέφεραν το ιδιωτικό κανάλι TBS και άλλα μέσα.
Όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, ο άνδρας αφού δρασκέλισε, ολόγυμνος, τον προστατευτικό φράχτη που είχε τοποθετήσει η αστυνομία, συνελήφθη αμέσως από μέλη της αυτοκρατορικής φρουράς και αστυνομικούς, που τον σκέπασαν με μια κουβέρτα.
Η αυτοκρατορική φρουρά δεν επιβεβαίωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο τις πληροφορίες αυτές.
Το επεισόδιο σημειώθηκε μόλις εμφανίστηκαν στο μπαλκόνι τα μέλη της αυτοκρατορικής οικογένειας, μεταξύ των οποίων ο αυτοκράτορας Ναρουχίτο και η αυτοκράτειρα Μασάκο.
Ο Ναρουχίτο κατά παράδοση απευθύνεται κάθε Πρωτοχρονιά σε χιλιάδες πολίτες που συγκεντρώνονται έξω από το παλάτι κρατώντας ιαπωνικές σημαίες.
Σύμφωνα με πηγές προσκείμενες στην έρευνα, τις οποίες επικαλείται το TBS, ο νεαρός είχε προαναγγείλει σε ιστοτόπους κοινωνικής δικτύωσης ότι σκόπευε να εμφανιστεί γυμνός μπροστά στον αυτοκράτορα.
Η αυτοκρατορική οικογένεια δεν διαδραματίζει κανέναν πολιτικό ρόλο στην Ιαπωνία, όμως παραμένει ένα ισχυρό σύμβολο της χώρας και τα μέλη της είναι γενικά αξιοσέβαστα – έστω και αν κάποια από αυτά έγιναν θέμα σε ταμπλόιντ έντυπα λόγω των φερόμενων οικογενειακών διαφορών τους.
