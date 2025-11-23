Μενού

Ιαπωνία: Οι γυναίκες αεροσυνοδοί βγάζουν τις γόβες και βάζουν sneakers

Ιαπωνική αεροπορική εταιρεία αποδέσμευσε τις γυναίκες αεροσυνοδούς από την υποχρέωση να φορούν γόβες.

αεροσυνοδος
Αεροσυνοδός | Shutterstock
Η Ιαπωνία έκανε ακόμα ένα σημαντικό βήμα μπροστά και, εντάξει, δεν γίνεται να μην το αναγνωρίσουμε. 

Η Japan Airlines ανακοίνωσε μια αλλαγή που έχει ήδη γίνει αντικείμενο θετικών σχολίων σε ολόκληρο τον κόσμο. 

Πηγαίνοντας κόντρα σε στερεότυπα και παρωχημένες αντιλήψεις που κυριαρχούσαν για δεκαετίες στον κλάδο, η εταιρεία επιτρέπει πλέον στις γυναίκες αεροσυνοδούς να αντικαθιστούν τις γόβες τους με άνετα μαύρα sneakers, με στόχο να βελτιωθεί η άνεση και η ασφάλειά τους κατά τη διάρκεια της εργασίας.

ΚΟΣΜΟΣ