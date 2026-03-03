IDF: Ανακοίνωσε πλήγματα σε εγκαταστάσεις της Χεζμπολάχ στη Βηρυτό

Οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις (IDF) ανακοίνωσαν ότι ολοκλήρωσαν κύμα πληγμάτων σε κύριες εγκαταστάσεις της Χεζμπολάχ στη Βηρυτό, πλήττοντας συστήματα επικοινωνιών που χρησιμοποιούσε η υπηρεσία πληροφοριών.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση επλήγησαν κέντρα διοίκησης, αποθηκών όπλων και δορυφορικών συστημάτων επικοινωνιών που ανήκαν στο αρχηγείο πληροφοριών της Χεζμπολάχ στη Βηρυτό και τα οποία αναφέρεται ότι ήταν σε πολιτικές εγκαταστάσεις.

Αναφέρεται επίσης ότι μεταξύ των στόχων που επλήγησαν ήταν εγκαταστάσεις επικοινωνιών που χρησιμοποιούνταν από τη Χεζμπολάχ ως τρομοκρατική υποδομή για την εκτέλεση επιθέσεων, τη συλλογή πληροφοριών και την υποστήριξη των προπαγανδιστικών της ενεργειών.

Υποστηρίζεται ακόμη ότι όλοι οι στόχοι που επλήγησαν χρησιμοποιούνταν από την τρομοκρατική οργάνωση για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση διαφόρων επιχειρησιακών σχεδίων επιθέσεων εναντίον στρατιωτών του IDF και Ισραηλινών αμάχων.

Στην ανακοίνωση αναφέρεται ο ισραηλινός στρατός πήρε μέτρα για να μειώσει τον κίνδυνο για τους αμάχους με προειδοποιήσεις και πυρομαχικά ακριβείας.

Στην ανακοίνωση δηλώνεται ότι σκοπός είναι η προστασία των πολιτών του Ισραήλ ότι πρόκειται για μια αποφασιστική απάντηση στην απόφαση της Χεζμπολάχ να συμμετάσχει στις εχθροπραξίες υπό την αιγίδα του ιρανικού καθεστώτος.