IDF: Κατέστρεψαν το καταφύγιο του Χαμενεΐ - 100 βόμβες στο σημείο

Οι Ισραηλινές Ένοπλες Δυνάμεις (IDF) ανακοίνωσαν ότι βομβάρδισαν το υπόγειο - καταφύγιο του πρώην ηγέτη, Αλί Χαμενεΐ στο Ιράν.

Σε ετοιμότητα οι Ένοπλες Δυνάμεις του Ισραήλ | AP Photos
Οι Ισραηλινές Ένοπλες Δυνάμεις (IDF) αναφέρουν ότι 50 αεροσκάφη βομβάρδισαν το υπόγειο καταφύγιο του δολοφονημένου Αλί Χαμενεΐ. 

Όπως ισχυρίζονται, εξακολουθεί να χρησιμοποιείται από ανώτερους Ιρανούς αξιωματούχους.

«Μετά τη δολοφονία του Χαμενεΐ, το συγκρότημα συνέχισε να χρησιμοποιείται από ανώτερους αξιωματούχους του ιρανικού καθεστώτος», δήλωσαν. 

Οι IDF αναφέρουν ότι περίπου 50 μαχητικά αεροσκάφη της ισραηλινής αεροπορίας έριξαν περίπου 100 βόμβες στο σημείο, το οποίο, όπως ισχυρίζονται, βρισκόταν κάτω από το «σύμπλεγμα ηγεσίας» του Ιράν στην Τεχεράνη, εξαπλώνοντας σε πολλούς δρόμους και συμπεριλαμβάνοντας «πολλά σημεία εισόδου και αίθουσες για συγκεντρώσεις ανώτερων μελών του ιρανικού τρομοκρατικού καθεστώτος».

