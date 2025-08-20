Νέες εξελίξεις σημειώνονται στο Παλαιστινιακό, με το Ισραήλ να θέτει τώρα σε εφαρμογή τα σχέδια για την πλήρη κατάληψη της Γάζας.

Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου διέταξε σήμερα το βράδυ (20/8) να εφαρμοστεί ένα πιο σφιχτό χρονοδιάγραμμα για την κατάληψη των προπυργίων της Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας και την ήττα της οργάνωσης,

H ανακοίνωση, στην οποία δεν προσδιορίζεται το νέο χρονοδιάγραμμα, έρχεται ενώ ο ισραηλινός στρατός προετοιμάζεται για τη σχεδιαζόμενη επιχείρηση κατάληψης της Πόλης της Γάζας.

Λίγο νωρίτερα, ο εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού, ταξίαρχος Έφι Ντέφριν είπε σε δημοσιογράφους ότι το Ισραήλ έχει περάσει στα «πρώτα στάδια» αυτής της επιχείρησης και ήδη ελέγχει τα περίχωρα της πόλης.

Μετά τις συγκρούσεις με τη Χαμάς στο Χαν Γιουνίς, σήμερα το πρωί, ο Ντέφριν σχολίασε: «Θα επιτείνουμε την επίθεση εναντίον της Χαμάς στην Πόλη της Γάζας, ένα προπύργιο διοικητικού και στρατιωτικού τρόμου της τρομοκρατικής οργάνωσης».

IDF already HOLDING Gaza City outskirts – spox Effie Defrin



Israeli troops launched their planned occupation of the city earlier on Tuesday



Defrin claims Hamas reduced to ‘battered and weakened guerilla group’



RT pic.twitter.com/sl69hCgFbv — Moh Musthafa Hussain (@musthafaaa) August 20, 2025

Ο Ντέφριν είπε ότι οι στρατιώτες έχουν αρχίσει ήδη να περικυκλώνουν τα περίχωρα της πόλης και η Χαμάς είναι πλέον μια «χτυπημένη και πληγωμένη» ανταρτική δύναμη.

«Ξεκινήσαμε τις προκαταρκτικές επιχειρήσεις και τα πρώτα στάδια της επίθεσης στην Πόλη της Γάζας και ήδη οι δυνάμεις των IDF ελέγχουν τα περίχωρα», είπε.

O υπουργός Άμυνας Ίσραελ Κατς διέταξε το πρωί την επιστράτευση 60.000 εφέδρων, την ώρα που η ισραηλινή κυβέρνηση μελετά ακόμη τη νέα πρόταση κατάπαυσης του πυρός, έπειτα από σχεδόν δύο χρόνια πολέμου.

Λωρίδα της Γάζας: Μόνο σήμερα σημειώθηκαν 72 νεκροί

Τουλάχιστον 72 Παλαιστίνιοι έχουν σκοτωθεί σε ισραηλινές επιθέσεις σε όλη τη Γάζα από την αυγή της Τετάρτης, συμπεριλαμβανομένων 27 ατόμων που ζητούσαν βοήθεια, σύμφωνα με πληροφορίες ιατρικών πηγών που μεταδόθηκαν στο Al Jazeera.

Σε μία από τις τελευταίες επιθέσεις που αναφέρθηκαν, ιατρικές πηγές αναφέρουν ότι 12 άτομα σκοτώθηκαν όταν ισραηλινές δυνάμεις έπληξαν προσωπικό ασφαλείας φορτηγών και άτομα που ζητούσαν βοήθεια κοντά στο πέρασμα Zikim στη βόρεια Γάζα.

Γάζα: Εντατικοποίηση ισραηλινών επιθέσεων στο βορρά

Υπάρχει μια σαφής εντατικοποίηση των επιθέσεων και στις δύο περιοχές της πόλης της Γάζας – Zeitoun και Jabalia στο βορρά – όπου ο ισραηλινός στρατός επιχειρεί επιθετικά.

Αυτό περιλαμβάνει συνεχείς εκρήξεις από συστηματικές κατεδαφίσεις σπιτιών. Πρόκειται για μια πολύ αποτελεσματική στρατηγική του ισραηλινού στρατού, η οποία έχει ένα κύριο στόχο: να αδειάσει τη Λωρίδα της Γάζας από τον πληθυσμό της, στερώντας από τους ανθρώπους κάτι τόσο βασικό όσο ένα σπίτι.

Όλο και περισσότεροι άνθρωποι λαμβάνουν τώρα τηλεφωνήματα από τον ισραηλινό στρατό που τους προειδοποιεί να μην βρίσκονται στις περιοχές όπου έχουν ζήσει όλη τους τη ζωή και τους απειλεί ότι θα βρεθούν στη γραμμή πυρός αν παραμείνουν σε αυτές τις περιοχές – ζητώντας τους να φύγουν το συντομότερο δυνατό, δίνοντάς τους μόνο ένα μικρό χρονικό περιθώριο.

Οι άνθρωποι αφήνουν πίσω τα υπάρχοντά τους, τα τρόφιμα που κατάφεραν να προμηθευτούν τις τελευταίες εβδομάδες.

Ισραήλ: Επιστράτευση 60.000 εφέδρων για τις στρατιωτικές επιχειρήσεις

Υπενθυμίζεται ότι, ο υπουργός Άμυνας του Ισραήλ ενέκρινε το σχέδιο για την πλήρη κατοχή στη Γάζα από τον ισραηλινό στρατό και έδωσε εντολή για την επιστράτευση 60.000 εφέδρων για να συμμετάσχουν στην επιχείρηση.

Ο Ίσραελ Κατς «ενέκρινε το σχέδιο επίθεσης του ισραηλινού στρατού στην Πόλη της Γάζας», δήλωσε το ισραηλινό υπουργείο στο AFP, όπως μεταφέρει το ΑΜΠΕ.

Επίσης ο Κατς «ενέκρινε την έκδοση εντολών επιστράτευσης των απαραίτητων εφέδρων για την εκπλήρωση της αποστολής», οι οποίοι ανέρχονται σε περίπου 60.000.

Η επιστράτευση υποδηλώνει ότι το Ισραήλ προχωρά στο σχέδιο κατάληψης του μεγαλύτερου αστικού κέντρου του παλαιστινιακού θύλακα, παρά τις διεθνείς επικρίσεις για τον επικείμενο εκτοπισμό χιλιάδων Παλαιστινίων.

Ωστόσο, ένας στρατιωτικός αξιωματούχος που μίλησε σε δημοσιογράφους, είπε ότι οι έφεδροι δεν θα παρουσιαστούν στις μονάδες τους πριν από τον Σεπτέμβριο, διάστημα που ενδεχομένως να δίνει στους μεσολαβητές κάποιο χρονικό περιθώριο για να συνεχίσουν τις συνομιλίες και να γεφυρώσουν τα χάσματα σε ό,τι αφορά τους όρους μιας εκεχειρίας.

Πηγή: Al Jazeera