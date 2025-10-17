Ιερέας στη Βραζιλία έκρυβε τη μνηστή πιστού της ενορίας του κάτω απ' τον νιπτήρα του

Ένας ιερέας από τη Βραζιλία πιάστηκε μισόγυμνος να «κρύβει» τη μνηστή ενός εκ των πιστών της ενορίας του κάτω από τον νιπτήρα του μπάνιου. Σύμφωνα με τη New York Post o ίδιος ισχυρίζεται ότι απλώς η γυναίκα έκανε ντους.

Ο πάτερ Λουτσιάνο Μπράγκα Σιμπλίσιο (Luciano Braga Simplicio) ήρθε αντιμέτωπος με μια ομάδα εξαγριωμένων ανδρών μέσα στην ενοριακή κατοικία της εκκλησίας Nossa Senhora Aparecida, όταν ο αρραβωνιαστικός της γυναίκας ξέσπασε εναντίον του. Το περιστατικό συνέβη στις 13 Οκτωβρίου, στην κωμόπολη Νόβα Μαρινγκά, στην πολιτεία Μάτο Γκρόσο, περίπου 480 χλμ. από τα σύνορα με τη Βολιβία.

Ο ιερέας, φορώντας μόνο μια αθλητική βερμούδα, προσπάθησε επανειλημμένα να αποχωρήσει από το δωμάτιο, αλλά οι εξοργισμένοι άνδρες τον εμπόδιζαν, απαιτώντας να ανοίξει μια κλειδωμένη πόρτα, πίσω από την οποία πίστευαν πως κρυβόταν η γυναίκα. Σύμφωνα με τοπικά ΜΜΕ , ο ιερέας φέρεται να είχε μεταφέρει τη γυναίκα στο σπίτι του τα ξημερώματα, ενώ ο αρραβωνιαστικός της έλειπε εκτός πόλης.

Shirtless priest caught with parishoners fiancée underneath bathroom sink in unholy discovery https://t.co/VXWy7z9ceC pic.twitter.com/bIdfJ2I66a — New York Post (@nypost) October 16, 2025

Το βίντεο της «αποκάλυψης»

Όπως φαίνεται στο βίντεο που έγινε viral στο διαδίκτυο, ο ιερέας χτυπά την πόρτα αρκετές φορές, χωρίς επιτυχία. Ο έξαλλος αρραβωνιαστικός τελικά παίρνει ένα σκαμπό και σπάει την πόρτα του δωματίου. Στη συνέχεια, κατευθύνεται σε άλλη κλειστή πόρτα – αυτή του μπάνιου – την οποία επίσης σπάει με το ίδιο σκαμπό.

Εκεί, κάτω από τον νιπτήρα, ανακαλύπτει τη 21χρονη μνηστή του, τρομαγμένη, να κλαίει και να φορά μόνο μια αμάνικη μπλούζα και ένα σορτσάκι.

Παρά τη σοκαριστική σκηνή, τόσο η γυναίκα όσο και ο ιερέας αρνήθηκαν οποιαδήποτε ερωτική σχέση, με τον Σιμπλίσιο να ισχυρίζεται πως η γυναίκα ήθελε απλώς να κάνει ντους μετά από μια κουραστική μέρα εργασίας στην εκκλησία, όπως ανέφερε το βραζιλιάνικο μέσο Termômetro da Política.

Το βίντεο προκάλεσε τεράστια αναστάτωση στην τοπική κοινωνία, οδηγώντας την Επισκοπή του Ντιαμαντίνο, στην οποία υπάγεται ο ιερέας, να ξεκινήσει εσωτερική κανονική έρευνα.

Σε επίσημη ανακοίνωση της Επισκοπής αναφέρεται: «Με γνώμονα το καλό της Εκκλησίας και του λαού του Θεού, λαμβάνονται ήδη όλα τα αναγκαία κανονικά μέτρα. Ζητούμε την κατανόηση και τις προσευχές όλων».

Κατά την έρευνα θα εξεταστεί, εάν ο πάτερ Σιμπλίσιο παραβίασε τον Κώδικα Κανονικού Δικαίου του 1983, ο οποίος απαγορεύει ρητά στους ιερείς της Λατινικής Εκκλησίας οποιαδήποτε συναισθηματική ή σεξουαλική σχέση.

Παράλληλα, η 21χρονη γυναίκα υπέβαλε καταγγελία στην αστυνομία, καθώς το βίντεο από το περιστατικό διακινήθηκε παράνομα στο διαδίκτυο.