Ιερουσαλήμ: Τελέστηκε παρουσία ελάχιστων πιστών ο εσπερινός της αναστάσεως του Λαζάρου

Στον Εσπερινό της Ανάστασης του Λαζάρου στο όρος των Ελαιών, στον Ναό της Αναλήψεως που τελέστηκε παρουσία λίγων πιστών, βρέθηκε η κάμερα του ΕΡΤnews και ο απεσταλμένος της δημοσίας τηλεόρασης στην Ιερουσαλήμ, Κώστας Νούση.

Οι περιορισμοί, οι οποίοι τίθενται από τις αστυνομικές Αρχές του Ισραήλ, εκτός των τειχών της παλιάς πόλης είναι λιγότερο αυστηροί και ως εκ τούτου δίνεται σε λίγους πιστούς η ευκαιρία αυτές τις μέρες να βρεθούν στις εκκλησίες.

Νωρίτερα το πρωί της Παρασκευής (3/4) τελέστηκε στον πανάγιο τάφο η ακολουθία της Μεγάλης Παρασκευής για τους Καθολικούς από τον Λατίνο πατριάρχη Ιεροσολύμων, του οποίου είχαν απαγορεύσει την προηγούμενη Κυριακή να παραστεί στον ναό της Αναστάσεως για την Κυριακή των Βαΐων. Η ακολουθία τελέστηκε κεκλεισμένων των θυρών.