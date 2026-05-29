Τα ξημερώματα της Παρασκευής (29/5), ρωσικό μη επανδρωμένο αεροσκάφος (drone) παραβίασε τον ρουμανικό εναέριο χώρο και συνετρίβη στην οροφή πολυκατοικίας στην πόλη Γκαλάτσι, σε πολύ κοντινή απόσταση από τα σύνορα με την Ουκρανία. Το σοβαρό αυτό περιστατικό έχει ήδη προκαλέσει θύελλα αντιδράσεων στους κόλπους του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Σύμφωνα με τις ρουμανικές υπηρεσίες άμεσης βοήθειας, κατά την πρόσκρουση του εναέριου οχήματος εφόρμησης ανατινάχθηκε το σύνολο της γόμωσής του. Από την έκρηξη τραυματίστηκαν ελαφρά δύο ένοικοι, οι οποίοι ωστόσο διατήρησαν τις αισθήσεις τους και κατάφεραν να εκκενώσουν το διαμέρισμα με δικές τους δυνάμεις. Στο σημείο τούς παρασχέθηκαν άμεσα οι πρώτες βοήθειες για την αντιμετώπιση επιφανειακών εκδορών.

Στον απόηχο του συμβάντος, ο πρώην πρόεδρος της Ρωσίας, Ντμίτρι Μεντβέντεφ, προχώρησε σε μια άκρως επιθετική ανάρτηση στην πλατφόρμα Χ, στέλνοντας ένα ξεκάθαρο και απειλητικό μήνυμα προς τους Ευρωπαίους πολίτες.

Συγκεκριμένα, στη δήλωσή του ανέφερε:

«Πολίτες των χωρών της ΕΕ, θα πρέπει να συνειδητοποιήσετε ότι οι αρχές σας έχουν μονομερώς εισέλθει σε πόλεμο με τη Ρωσία.

Να είστε λοιπόν σε εγρήγορση και να μην σας εκπλήσσει τίποτα. Ο γαλήνιος ύπνος τελείωσε. Αλλά ξέρετε ποιον να ρωτήσετε γιατί!»

Citizens of EU countries, You should realize your authorities have unilaterally entered into a war with Russia. So be vigilant and don't be surprised by anything. The peaceful sleep is over. But you know who to ask why! — Dmitry Medvedev (@MedvedevRussiaE) May 29, 2026

H Ρουμανία θα απελάσει τον Ρώσο πρόξενο

Στο μεταξύ, η Ρουμανία θα απελάσει τον Ρώσο πρόξενο στην νοτιοανατολική πόλη Κονστάντζα και θα κλείσει το προξενείο, όπως δήλωσε ο Ρουμάνος πρόεδρος Νικουσόρ Νταν μετά την συντριβή του drone στην οροφή μια πολυκατοικίας όπου εξερράγη.

Ο ίδιος είπε επίσης, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, ότι έως ότου η Ρουμανία αναβαθμίσει την αντιαεροπορική της άμυνα, έχει συνάψει συμφωνία με τους συμμάχους της στο ΝΑΤΟ για μετεγκατάσταση ορισμένου εξοπλισμού στην χώρα.

Η Ρωσία θα απαντήσει σύντομα στην απόφαση της Ρουμανίας να κλείσει το ρωσικό προξενείο στην Κονστάντζα, μετέδωσε το κρατικό ειδησεογραφικό πρακτορείο TASS επικαλούμενο την εκπρόσωπο του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών Μαρία Ζαχάροβα.

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν ενημερώθηκε για το περιστατικό με το μη επανδρωμένο αεροσκάφος στην Ρουμανία, μετέδωσε το κρατικό πρακτορείο TASS επικαλούμενο τον εκπρόσωπο του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ.

Το ΝΑΤΟ κατηγόρησε σήμερα την Μόσχα για απερίσκεπτη συμπεριφορά και δεσμεύθηκε να «υπερασπισθεί κάθε σπιθαμή του εδάφους της Συμμαχίας», μετά την ανακοίνωση της Ρουμανίας ότι ρωσικό μη επανδρωμένο αεροσκάφος συνετρίβη πάνω σε πολυκατοικία σε ρουμανική πόλη .

