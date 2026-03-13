Ήχησαν ξανά οι σειρήνες στην Κύπρο - Νέος συναγερμός στο Ακρωτήρι

Ήχησαν ξανά οι σειρήνες στο Ακρωτήρι της Κύπρου μετά τις 13:30 έπειτα από τέσσερις μέρες ηρεμίας στην περιοχή.

Μήνυμα των Αρχών στάλθηκε στα κινητά τηλέφωνα των κατοίκων προειδοποιώντας για απειλή ασφαλείας που βρίσκεται σε εξέλιξη και ζητούσε από τους κατοίκους να παραμείνουν στα σπίτια τους μέχρι τη νεότερη ενημέρωση.

«Υπάρχει σε εξέλιξη απειλή ασφάλειας. Παρακαλείστε να παραμείνετε εντός των οικιών σας και να παραμείνετε στη θέση σας μέχρι νεότερης επίσημης ενημέρωσης. Απομακρυνθείτε από τα παράθυρα και καλυφθείτε πίσω ή κάτω από ανθεκτικά, συμπαγή έπιπλα. Αναμείνατε περαιτέρω οδηγίες», ανέφερε το μήνυμα.

Σύμφωνα με το philenews ο συναγερμός έληξε μετά από περίπου 15 λεπτά.