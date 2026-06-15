Ινδία: Όρθιος για πέντε χρόνια και συνεχίζει - Ασκητής πάει να «σπάσει» το ρεκόρ ορθοστασίας

Ο φόβος και ο τρόμος των Δημόσιων Υπηρεσιών και των τραπεζών βρέθηκε, και είναι από την Ινδία. Αυτός ο ασκητής, ονόματι Νταουλάτ Γκίρι Τζι Μαχαράτζ, εδώ και πέντε χρόνια έχει παραμείνει τελείως όρθιος.

Δεν είναι κάποια λογοτεχνική υπερβολή. Ο Μαχαράτζ δεν έχει καν λυγίσει τα γόνατά του, πόσο μάλλον καθίσει ούτε για ένα λεπτό, ακολουθώντας έναν αυστηρό ιερό όρκο που, όπως πιστεύει, θα τον φέρει πιο κοντά στη θεότητά του.

Αυτή η ακραία θρησκευτική πρακτική έχει προκαλέσει θαυμασμό αλλά και ανησυχία για την κατάσταση της υγείας του.

Ινδία - 12 χρόνια πόνου

Ο Μαχαράτζ ακολουθεί την παραδοσιακή ασκητική πρακτική khada tapasya, η οποία θέλει από τους πιστούς να παραμένουν όρθιοι για μεγάλα χρονικά διαστήματα.

Ο Μαχαράτζ βέβαια πήγε τον όρκο του σε άλλο «επίπεδο», καθώς πρέπει να ζήσει όρθιος για 12 συνεχόμενα χρόνια. Στον ινδουισμό, τέτοιες μορφές ασκητισμού θεωρείται ότι χαρίζουν πνευματική δύναμη και φέρνουν τον άνθρωπο σε επαφή με την ένθεη φύση του.

Από την ημέρα που ξεκίνησε, ο Μαχαράτζ δεν έχει καθίσει, ούτε έχει τεντώσει τα πόδια του. Μάλιστα, κοιμάται όρθιος χρησιμοποιώντας ειδικά στηρίγματα, για να γέρνει τουλάχιστον το κορμί του από τη μέση και πάνω.

Ωστόσο, τα χρόνια καταπόνησης έχουν αρχίσει να επιβαρύνουν σημαντικά την υγεία του. Τα πόδια του, ειδικά στα ακρότατα, παρουσιάζουν έντονο πρήξιμο και αποχρωματισμό, σημάδια συσσώρευσης αίματος που προμηνύει θρομβώσεις, ενώ η κυκλοφορία του έχει επιδεινωθεί σημαντικά.

Παρά τα προβλήματα υγείας, παραμένει αφοσιωμένος στον όρκο του. Νεαροί εθελοντές του τοπικού ναού παρακολουθούν την κατάσταση της υγείας του, εφαρμόζουν θεραπευτικές αλοιφές στα πόδια του και τού παρέχουν την απαραίτητη φροντίδα.