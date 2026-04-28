Μενού

Ινδονησία: Αυξάνεται ο αριθμός των νεκρών από τη σύγκρουση των τρένων

Πάνω από 10 προς ώρας τα θύματα από τη σιδηροδρομική τραγωδία στην Ινδονησία.

Reader symbol
Newsroom
Ινδονησία τρένο δυστύχημα
x.com
  • Α-
  • Α+

Ο απολογισμός των θυμάτων της σύγκρουσης το βράδυ της Δευτέρας δυο σιδηροδρομικών συρμών κοντά στην πρωτεύουσα της Ινδονησίας, Τζακάρτα έγινε ακόμη πιο βαρύς, έφθασε τους 14 νεκρούς, ανακοίνωσε σήμερα η δημόσια επιχείρηση σιδηροδρόμων KAI.

«Σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα δεδομένα (...) έχουν επιβεβαιωθεί 14 θάνατοι», ανέφερε η εταιρεία, διευκρινίζοντας πως διακομίστηκαν και εισήχθησαν σε νοσοκομεία άλλοι 84 άνθρωποι.

 

Δεν είναι σαφές ακόμη αν μπόρεσαν να ανασυρθούν ζωντανοί δυο επιβαίνοντες στον έναν από τους συρμούς που παρέμεναν παγιδευμένοι στο κουφάρι βαγονιού.

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΚΟΣΜΟΣ