Ινδονησία: Μαστίγωσαν ζευγάρι 140 φορές σε δημόσια θέα για εξωγαμιαίες σχέσεις

140. Τόσες είναι οι φορές που ράβδισαν σε δημόσια θέα ένα ανύπαντρο ζευγάρι στην Ινδονησία.

Η αστυνομία της Σαρία επέβαλε στο ζευγάρι 140 μαστιγώματα στην επαρχία Άτσεχ της Ινδονησίας, μία από τις πιο αυστηρές τιμωρίες από τότε που η βαθιά συντηρητική περιοχή υιοθέτησε τον ισλαμικό νόμο, επειδή έκαναν σεξ εκτός γάμου και κατανάλωσαν αλκοόλ.

