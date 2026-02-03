Μενού

Ινδονησία: Μαστίγωσαν ζευγάρι 140 φορές σε δημόσια θέα για εξωγαμιαίες σχέσεις

Η 21χρονη γυναίκα η οποία μαστιγώθηκε 140 φορές, λιποθύμησε μετά την τιμωρία της και μεταφέρθηκε σε ασθενοφόρο.

Reader symbol
Newsroom
Ινδονησία μαστίγωμα
Ινδονησία μαστίγωμα | Getty/ NurPhoto
  • Α-
  • Α+

140. Τόσες είναι οι φορές που ράβδισαν σε δημόσια θέα ένα ανύπαντρο ζευγάρι στην Ινδονησία.

Η αστυνομία της Σαρία επέβαλε στο ζευγάρι 140 μαστιγώματα στην επαρχία Άτσεχ της Ινδονησίας, μία από τις πιο αυστηρές τιμωρίες από τότε που η βαθιά συντηρητική περιοχή υιοθέτησε τον ισλαμικό νόμο, επειδή έκαναν σεξ εκτός γάμου και κατανάλωσαν αλκοόλ.

Διαβάστε περισσότερα στο jenny.gr

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΚΟΣΜΟΣ