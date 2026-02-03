Ινδονησία: Μαστίγωσαν ζευγάρι 140 φορές σε δημόσια θέα για εξωγαμιαίες σχέσεις

140. Τόσες είναι οι φορές που ράβδισαν σε δημόσια θέα ένα ανύπαντρο ζευγάρι στην Ινδονησία.
Η αστυνομία της Σαρία επέβαλε στο ζευγάρι 140 μαστιγώματα στην επαρχία Άτσεχ της Ινδονησίας, μία από τις πιο αυστηρές τιμωρίες από τότε που η βαθιά συντηρητική περιοχή υιοθέτησε τον ισλαμικό νόμο, επειδή έκαναν σεξ εκτός γάμου και κατανάλωσαν αλκοόλ.
Διαβάστε περισσότερα στο jenny.gr
- Ορεινή Μέλισσα: «Ήλπιζα να έχω γεννηθεί σε έναν καλύτερο κόσμο» – Η εξομολόγηση που ανησύχησε το διαδίκτυο
- Αυτή είναι η πρώτη γενιά που έγινε λιγότερη έξυπνη από την προηγούμενη: Τι πήγε στραβά
- Οργή με το νέο σποτ του ΕΟΠΑΕ για την απεξάρτηση: Πώς υποβαθμίζει φορείς με ιστορία ετών
- Τατσόπουλος κατά Νατσιού για τη θεωρία της εξέλιξης: «Αυτός ο ανεκδιήγητος τύπος...»
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.