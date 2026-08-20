Ινδονησία: Νέος ισχυρός σεισμός 5,9 Ρίχτερ

Συνεγερμός σήμανε στην Ινδονησία, μετά από ισχυρή σεισμική δόνηση μεγέθους 5,9 βαθμών που έπληξε την περιοχή Φλόρες, ανακοίνωσε την Πέμπτη το Ευρωπαϊκό-Μεσογειακό Σεισμολογικό Κέντρο (EMSC).

Ο σεισμός σημειώθηκε σε βάθος 10 χιλιομέτρων (6,21 μιλίων), ανέφερε το EMSC, όπως μετέδωσε το Reuters.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές πληροφορίες για θύματα ή σημαντικές υλικές ζημιές από τη σεισμική δόνηση.

🔵 #Indonesia A quasi una settimana dal violento #terremoto di magnitudo 7.7 che ha causato oltre 50 morti, un sisma di 5.9 ha colpito nuovamente la regione di #Flores. Stremata la popolazione che, dall'inizio dell'emergenza, hanno vissuto circa 1.600 scosse di assestamento pic.twitter.com/zxbufQYM4g — Rai Radio1 (@Radio1Rai) August 20, 2026

Υπενθυμίζεται πως πριν από λίγες ημέρες περίπου 5.000 άνθρωποι απομακρύνθηκαν από τα σπίτια τους αφότου σεισμός μεγέθους 7,7 βαθμών έπληξε μία περιοχή στην ανατολική Ινδονησία προκαλώντας τον θάνατο τουλάχιστον 51 ανθρώπων, αποκλεισμούς δρόμων και κατολισθήσεις. Διαβάστε επίσης: Ινδονησία: Περίπου 5.000 άνθρωποι εγκατέλειψαν τα σπίτια τους μετά τον φονικό σεισμό Τριάντα έξι άνθρωποι τραυματίστηκαν σοβαρά από τον σεισμό που σημειώθηκε χθες Σάββατο το πρωί στην επαρχία Ανατολική Νούσα Τενγκάρα, ενώ άλλοι 77 τραυματίστηκαν ελαφρά, δήλωσε ο αναπληρωτής υπουργός Υγείας Μπέντζαμιν Πάουλους Οκταβιάνους σε σύσκεψη που μεταδόθηκε τηλεοπτικά, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Ο σεισμός, τον οποίο ακολούθησαν 342 μετασεισμοί, είναι ο πιο φονικός στη χώρα της νοτιοανατολικής Ασίας μετά εκείνον του 2022 που είχε αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους εκατοντάδες άνθρωποι στη Δυτική Ιάβα.

Περισσότεροι από 3.300 άνθρωποι στην περιοχή Σίκα εγκατέλειψαν μόνοι τους τα σπίτια τους ή βρίσκονται σε στάδιο, δήλωσε η υπηρεσία αντιμετώπισης καταστροφών BNPB.