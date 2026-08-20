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Ινδονησία: Νέος ισχυρός σεισμός 5,9 Ρίχτερ

Νέα ισχυρή σεισμική δόνηση μεγέθους 5,9 βαθμών Ρίχτερ έπληξε την περιοχή Φλόρες της Ινδονησίας.

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Newsroom
σεισμος ινδονησια
AP/Kurniawan
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Συνεγερμός σήμανε στην Ινδονησία, μετά από ισχυρή σεισμική δόνηση μεγέθους 5,9 βαθμών που έπληξε την περιοχή Φλόρες, ανακοίνωσε την Πέμπτη το Ευρωπαϊκό-Μεσογειακό Σεισμολογικό Κέντρο (EMSC).

Ο σεισμός σημειώθηκε σε βάθος 10 χιλιομέτρων (6,21 μιλίων), ανέφερε το EMSC, όπως μετέδωσε το Reuters.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές πληροφορίες για θύματα ή σημαντικές υλικές ζημιές από τη σεισμική δόνηση.

Υπενθυμίζεται πως πριν από λίγες ημέρες περίπου 5.000 άνθρωποι απομακρύνθηκαν από τα σπίτια τους αφότου σεισμός μεγέθους 7,7 βαθμών έπληξε μία περιοχή στην ανατολική Ινδονησία προκαλώντας τον θάνατο τουλάχιστον 51 ανθρώπων, αποκλεισμούς δρόμων και κατολισθήσεις.

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Τριάντα έξι άνθρωποι τραυματίστηκαν σοβαρά από τον σεισμό που σημειώθηκε χθες Σάββατο το πρωί στην επαρχία Ανατολική Νούσα Τενγκάρα, ενώ άλλοι 77 τραυματίστηκαν ελαφρά, δήλωσε ο αναπληρωτής υπουργός Υγείας Μπέντζαμιν Πάουλους Οκταβιάνους σε σύσκεψη που μεταδόθηκε τηλεοπτικά, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Ο σεισμός, τον οποίο ακολούθησαν 342 μετασεισμοί, είναι ο πιο φονικός στη χώρα της νοτιοανατολικής Ασίας μετά εκείνον του 2022 που είχε αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους εκατοντάδες άνθρωποι στη Δυτική Ιάβα.

Περισσότεροι από 3.300 άνθρωποι στην περιοχή Σίκα εγκατέλειψαν μόνοι τους τα σπίτια τους ή βρίσκονται σε στάδιο, δήλωσε η υπηρεσία αντιμετώπισης καταστροφών BNPB.

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