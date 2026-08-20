Ινδονησία: Νέος ισχυρός σεισμός 5,9 Ρίχτερ

Συνεγερμός σήμανε στην Ινδονησία, μετά από ισχυρή σεισμική δόνηση μεγέθους 5,9 βαθμών που έπληξε την περιοχή Φλόρες, ανακοίνωσε την Πέμπτη το Ευρωπαϊκό-Μεσογειακό Σεισμολογικό Κέντρο (EMSC).
Ο σεισμός σημειώθηκε σε βάθος 10 χιλιομέτρων (6,21 μιλίων), ανέφερε το EMSC, όπως μετέδωσε το Reuters.
Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές πληροφορίες για θύματα ή σημαντικές υλικές ζημιές από τη σεισμική δόνηση.
Ο σεισμός, τον οποίο ακολούθησαν 342 μετασεισμοί, είναι ο πιο φονικός στη χώρα της νοτιοανατολικής Ασίας μετά εκείνον του 2022 που είχε αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους εκατοντάδες άνθρωποι στη Δυτική Ιάβα.
Περισσότεροι από 3.300 άνθρωποι στην περιοχή Σίκα εγκατέλειψαν μόνοι τους τα σπίτια τους ή βρίσκονται σε στάδιο, δήλωσε η υπηρεσία αντιμετώπισης καταστροφών BNPB.
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