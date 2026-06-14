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ΗΠΑ: 12 νεκροί από συντριβή αεροσκάφους - Οι επιβαίνοντες θα έκαναν ελεύθερη πτώση με αλεξίπτωτο

Δώδεκα άνθρωποι σκοτώθηκαν σήμερα σε συντριβή αεροσκάφους στο Μπάτλερ του Μιζούρι, σύμφωνα την τροχαία αυτοκινητοδρόμων της πολιτείας αυτής των ΗΠΑ.

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Μιζούρι
Συντριβή αεροσκάφους Μιζούρι | Youtube/ LiveNOW from FOX
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Δώδεκα άνθρωποι σκοτώθηκαν σήμερα σε συντριβή αεροσκάφους στο Μπάτλερ του Μιζούρι, σύμφωνα την τροχαία αυτοκινητοδρόμων της πολιτείας αυτής των ΗΠΑ.

Με ανάρτησή της η αστυνομική υπηρεσία τόνισε ότι το δυστύχημα συνέβη κοντά στο αεροδρόμιο Μπάτλερ Μεμόριαλ.

«Αυτή τη στιγμή, οι αναφορές δείχνουν ότι όλοι οι επιβαίνοντες (12 συνολικά) έχασαν τη ζωή τους», έγραψε η τροχαία σε ανάρτηση στο X.

Εκπρόσωπος των τοπικών Αρχών, δήλωσε ότι το αεροπλάνο μετέφερε άτομα για ελεύθερη πτώση με αλεξίπτωτο.

Το Μπάτλερ βρίσκεται περίπου 60 μίλια νότια του Κάνσας Σίτι του Μιζούρι.


 

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