ΗΠΑ: Ακτιβιστής έστησε αντίσκηνο στην κορυφή γέφυρας - Διαμαρτυρία για τον πόλεμο στο Ιράν και την AI

Ένας ακτιβιστής βρήκε έναν ιδιαίτερα εντυπωσιακό τρόπο να διαμαρτυρηθεί για τον πόλεμο στο Ιράν, ανεβαίνοντας και στήνοντας σκηνή στο ψηλότερο σημείο της γέφυρας Frederick Douglass Memorial στην Ουάσινγκτον.

Ο 45χρονος Γκουίντο Ράιχσταντερ, πατέρας δύο παιδιών και μαθηματικός, ανέβηκε στην κορυφή της γέφυρας ύψους 50 μέτρων την Παρασκευή 1η Μαΐου, σύμφωνα με βίντεο που ανέβασε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

A 45-year old man is occupying the top of Washington’s Frederick Douglass Memorial Bridge to protest the war on Iran.



Guido Reichstadter spoke to Al Jazeera from atop the structure - here's what he had to say. pic.twitter.com/YzHghEoS8m — Al Jazeera English (@AJEnglish) May 2, 2026

Το Τμήμα Μητροπολιτικής Αστυνομίας (MPD) επιβεβαίωσε ότι στήθηκαν οδοφράγματα γύρω από το σημείο, ενώ επιστρατεύτηκαν και διαπραγματευτές, για να πείσουν των Γκουίντο να τερματίσει τη διαμαρτυρία του.

Ουάσινγκτον: Η «επανάσταση» της γέφυρας

Ο Ράιχσταντερ ανάρτησε στον Χ αφού έφτασε στην κορυφή της γέφυρας, δίπλα στο αντίσκηνο που είχε στήσει για να προστατεύεται από τον συνεχή άνεμο, γράφοντας ότι «καλούσε τον λαό των Ηνωμένων Πολιτειών να τερματίσει αμέσως τον παράνομο πόλεμο του καθεστώτος Τραμπ κατά του Ιράν».

«Γεια σας, το όνομά μου είναι Guido Reichstadter και αυτή τη στιγμή βρίσκομαι στην κορυφή της γέφυρας Frederick Douglass στην Ουάσινγκτον», ξεκίνησε την ανάρτησή του.

Αφού ζήτησε την μη βίαιη απομάκρυνση της τρέχουσας «εξουσίας», ο Ράιχσταντερ είπε επίσης ότι θέλει να «προειδοποιήσει επειγόντως τον λαό των ΗΠΑ» για τον «άμεσο κίνδυνο» της Τεχνητής Νοημοσύνης.

«Καλημέρα! Τέλος στον πόλεμο», έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησης, προσθέτοντας, «Σταματήστε την Τεχνητή Νοημοσύνη»,

Good morning!

End the war

Stop AI pic.twitter.com/n9G1bwNsNf — Guido Reichstadter (@wolflovesmelon) May 2, 2026