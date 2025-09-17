ΗΠΑ: Ανακαλείται η βίζα σε όσους «πανηγύρισαν» για την δολοφονία Τσάρλι Κερκ

Η κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών προχωρά σε ανακλήσεις θεωρήσεων και απορρίψεις αιτήσεων βίζας για άτομα που, σύμφωνα με τις αρχές, επιδοκιμάζουν ή εξυμνούν τη δολοφονία του Τσάρλι Κερκ, ο οποίος έπεσε νεκρός από πυροβολισμούς στη Γιούτα την περασμένη εβδομάδα.

Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, ανακοίνωσε την απόφαση μέσω ανάρτησής του στην πλατφόρμα X την Τρίτη:

«Η Αμερική δεν θα φιλοξενήσει ξένους που γιορτάζουν τον θάνατο των συμπολιτών μας», έγραψε χαρακτηριστικά.

«Οι ανακλήσεις θεωρήσεων βρίσκονται σε εξέλιξη. Αν βρίσκεστε εδώ με βίζα και επευφημείτε τη δημόσια δολοφονία μιας πολιτικής προσωπικότητας, ετοιμαστείτε να απελαθείτε», πρόσθεσε.

America will not host foreigners who celebrate the death of our fellow citizens.



Visa revocations are under way. If you are here on a visa and cheering on the public assassination of a political figure, prepare to be deported. You are not welcome in this country. pic.twitter.com/dQys2OAeK7 — Secretary Marco Rubio (@SecRubio) September 16, 2025

Η ανάρτηση του Ρούμπιο ακολούθησε παρόμοια προειδοποίηση από τον αναπληρωτή υπουργό Εξωτερικών, Κρίστοφερ Λαντάου, ο οποίος είχε δηλώσει:

«Έχω αηδιάσει που βλέπω ορισμένους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης να επαινούν, να δικαιολογούν ή να υποτιμούν το γεγονός και έχω δώσει εντολή στους προξενικούς μας υπαλλήλους να λάβουν τα κατάλληλα μέτρα».

Μέχρι στιγμής, δεν έχει διευκρινιστεί ο αριθμός των βίζων που έχουν ανακληθεί ή απορριφθεί, ούτε αν η νέα πολιτική επηρεάζει Ευρωπαίους πολίτες. Το Στέιτ Ντιπάρτμεντ δεν έχει προβεί σε επίσημη ανακοίνωση για τα κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην αξιολόγηση των περιπτώσεων.

Η απόφαση αυτή εντάσσεται σε ένα ευρύτερο πλαίσιο αυστηροποίησης της μεταναστευτικής πολιτικής των ΗΠΑ, με οργανώσεις υπεράσπισης της ελευθερίας της έκφρασης να εκφράζουν ανησυχίες για πιθανή ποινικοποίηση πολιτικών απόψεων υπό το πρόσχημα της εθνικής ασφάλειας.

Πηγή: euronews.com