ΗΠΑ: Βίντεο δείχνει την διάσωση γυναίκας πριν πέσει από γέφυρα στο Τένεσι

Το τελευταίο λεπτό κατάφεραν να σώσουν αστυνομικοί μια γυναίκα, η οποία βρισκόταν στην άκρη της γέφυρας, στο Τενεσί των ΗΠΑ.

Στιγμιότυπο από το βίντεο με τη διάσωση μιας γυναίκας. | x.com/Tennessee Highway Patrol
Συγκλονιστικές στιγμές καταγράφηκαν σε βίντεο από κάμερα που έφερε στη στολή του αστυνομικός στο Τενεσί των ΗΠΑ, το οποίο δείχνει τη διάσωση μιας γυναίκας σε κρίσιμη στιγμή.

Στο οπτικό υλικό, η γυναίκα βρίσκεται στην άκρη γέφυρας, ενώ αστυνομικοί και διασώστες προσπαθούν να της μιλήσουν και να την πείσουν να απομακρυνθεί με ασφάλεια. Εκείνη τη στιγμή, αστυνομικός της τροχαίας επεμβαίνει άμεσα, την πιάνει και την απομακρύνει από το επικίνδυνο σημείο, οδηγώντας την με ασφάλεια στο οδόστρωμα.

Στη συνέχεια, η γυναίκα φαίνεται να βρίσκεται μέσα σε ασθενοφόρο, έχοντας τις αισθήσεις της, και μεταφέρεται στο νοσοκομείο για προληπτικές εξετάσεις.

Σε ανακοίνωσή του μετά το περιστατικό, το αστυνομικό τμήμα τόνισε:
«Αυτή η περίοδος του χρόνου μπορεί να είναι ιδιαίτερα δύσκολη. Πολλοί άνθρωποι κουβαλούν βάρη που δεν είναι ορατά στους άλλους. Το άγχος, η θλίψη, η μοναξιά και ο φόβος μπορούν να συσσωρευτούν. Αυτό δεν σημαίνει αδυναμία — σημαίνει ότι είναι άνθρωποι».

