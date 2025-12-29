Συγκλονιστικές στιγμές καταγράφηκαν σε βίντεο από κάμερα που έφερε στη στολή του αστυνομικός στο Τενεσί των ΗΠΑ, το οποίο δείχνει τη διάσωση μιας γυναίκας σε κρίσιμη στιγμή.

Στο οπτικό υλικό, η γυναίκα βρίσκεται στην άκρη γέφυρας, ενώ αστυνομικοί και διασώστες προσπαθούν να της μιλήσουν και να την πείσουν να απομακρυνθεί με ασφάλεια. Εκείνη τη στιγμή, αστυνομικός της τροχαίας επεμβαίνει άμεσα, την πιάνει και την απομακρύνει από το επικίνδυνο σημείο, οδηγώντας την με ασφάλεια στο οδόστρωμα.

Today in Sullivan County on I 81 at the Holston River bridge, a woman in crisis was safely rescued thanks to @THP, local agencies, State Parks, and TWRA. If you are struggling, call or text 988. You matter. pic.twitter.com/j5MPoXefJo — Tennessee Highway Patrol (@TNHighwayPatrol) December 26, 2025

Στη συνέχεια, η γυναίκα φαίνεται να βρίσκεται μέσα σε ασθενοφόρο, έχοντας τις αισθήσεις της, και μεταφέρεται στο νοσοκομείο για προληπτικές εξετάσεις.

Σε ανακοίνωσή του μετά το περιστατικό, το αστυνομικό τμήμα τόνισε:

«Αυτή η περίοδος του χρόνου μπορεί να είναι ιδιαίτερα δύσκολη. Πολλοί άνθρωποι κουβαλούν βάρη που δεν είναι ορατά στους άλλους. Το άγχος, η θλίψη, η μοναξιά και ο φόβος μπορούν να συσσωρευτούν. Αυτό δεν σημαίνει αδυναμία — σημαίνει ότι είναι άνθρωποι».