ΗΠΑ: Βομβαρδιστικό Β-52 συνετρίβη στην Καλιφόρνια – Νεκροί και οι οκτώ επιβαίνοντες

Οι ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ έκαναν γνωστό ότι οκτώ άνδρες της πολεμικής αεροπορίας επέβαιναν σε στρατηγικό βομβαρδιστικό B-52 Stratofortress το οποίο συνετρίβη χθες Δευτέρα, αμέσως μετά την απογείωσή του από βάση στην Καλιφόρνια, προσθέτοντας πως τα πρώτα στοιχεία καταδεικνύουν ότι δεν υπάρχουν επιζώντες.
Το B-52 επρόκειτο να εκτελέσει «συνηθισμένη αποστολή δοκιμής» και στο σκάφος επέβαιναν «οκτώ άνθρωποι» όταν «συνετρίβη λίγο μετά την απογείωσή του στις 11:20» (σ.σ. τοπική ώρα· 21:20 ώρα Ελλάδας), με «τα πρώτα στοιχεία να καταδεικνύουν πως ουδείς θα μπορούσε να επιβιώσει από τη συντριβή», τόνισε η 412η πτέρυγα δοκιμών, η οποία έχει βάση την αεροπορική βάση Έντουαρντς, σε δελτίο Τύπου που δημοσιοποίησε.
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