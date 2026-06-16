ΗΠΑ: Βομβαρδιστικό Β-52 συνετρίβη στην Καλιφόρνια – Νεκροί και οι οκτώ επιβαίνοντες

Οι ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ έκαναν γνωστό ότι οκτώ άνδρες της πολεμικής αεροπορίας επέβαιναν σε στρατηγικό βομβαρδιστικό B-52 Stratofortress το οποίο συνετρίβη χθες Δευτέρα, αμέσως μετά την απογείωσή του από βάση στην Καλιφόρνια, προσθέτοντας πως τα πρώτα στοιχεία καταδεικνύουν ότι δεν υπάρχουν επιζώντες.

Το B-52 επρόκειτο να εκτελέσει «συνηθισμένη αποστολή δοκιμής» και στο σκάφος επέβαιναν «οκτώ άνθρωποι» όταν «συνετρίβη λίγο μετά την απογείωσή του στις 11:20» (σ.σ. τοπική ώρα· 21:20 ώρα Ελλάδας), με «τα πρώτα στοιχεία να καταδεικνύουν πως ουδείς θα μπορούσε να επιβιώσει από τη συντριβή», τόνισε η 412η πτέρυγα δοκιμών, η οποία έχει βάση την αεροπορική βάση Έντουαρντς, σε δελτίο Τύπου που δημοσιοποίησε.

BREAKING: US B-52 bomber crashes at Edwards Air Force Base, California pic.twitter.com/0PI2qg9BjW — Rapid Report (@RapidReport2025) June 15, 2026

WE MUST PRAY…



It is believed that EIGHT crewmembers are dead after a devastating US Air Force B-52 Stratofortress bomber crashed at Edwards Air Force Base.

pic.twitter.com/eC2I7pI5o0 — Graham Allen (@GrahamAllen) June 15, 2026