ΗΠΑ: «Βυθίσαμε 11 ιρανικά πλοία στον Κόλπο του Ομάν – Χτυπήσαμε 1.250 σε ένα 48ωρο»

Πάνω από χίλιοι στόχοι επλήγησαν κατά την πρώτη κιόλας ημέρα της επίθεσης εναντίον του Ιράν, σύμφωνα με τον αρχηγό του αμερικανικού επιτελείου, τον πτέραρχο Νταν Κέιν.

Πολεμικά πλοία των ΗΠΑ | Associated Press
Οι ΗΠΑ έπληξαν περισσότερους από 1.250 στόχους στο Ιράν κατά το πρώτο 48ωρο της στρατιωτικής επιχείρησης, όπως ανακοίνωσε σήμερα το γενικό επιτελείο των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων.

Το διοικητήριο των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων που είναι αρμόδιο για την περιοχή της Μέσης Ανατολής (U.S. Central Command ή CENTCOM) αναφέρει σε ενημέρωσή του μέσω της πλατφόρμας Χ πως 11 ιρανικά πλοία καταστράφηκαν στον Κόλπο του Ομάν.

«Πριν από δύο ημέρες, το ιρανικό καθεστώς είχε 11 πλοία στον Κόλπο του Ομάν, σήμερα δεν έχει κανένα», υπογραμμίζεται.

