ΗΠΑ: Εγκληματίας που αθώωσε ο Τραμπ απειλεί να σκοτώσει τον αρχηγό των Δημοκρατικών

Ένας άνδρας που συμμετείχε στην εισβολή στο Καπιτώλιο, της 6ης Ιανουαρίου 2021, αλλά πήρε χάρη από τον Ντόναλντ Τραμπ, κατηγορείται ότι απείλησε να σκοτώσει τον επικεφαλής των Δημοκρατικών στη Βουλή των Αντιπροσώπων, Χακίμ Τζέφρις.

Το έγγραφο που κατατέθηκε στο δικαστήριο της πόλης Κλίντον αναφέρει ότι ο Κρίστοφερ Μόινιχαν, 34 ετών, έστειλε απειλητικά μηνύματα που σχετίζονταν με μια επίσκεψη του Τζέφρις στην Πόλη της Νέας Υόρκης. Ο Τζέφρις εκλέγεται στην 8η περιφέρεια της Πολιτείας της Νέας Υόρκης.

«Ο Χακίμ Τζέφρις θα βγάλει λόγο σε μερικές ημέρες στη Νέα Υόρκη, δεν μπορώ να επιτρέψω σ’ αυτόν τον τρομοκράτη να ζήσει… Ακόμη και αν με μισήσουν, πρέπει να εξοντωθεί… Θα τον σκοτώσω για το μέλλον» φέρεται να έγγραψε ο Μόινιχαν στα μηνύματα που έστειλε την περασμένη Παρασκευή.

Μανιακός δολοφόνος το «χαϊδεμένο» του Τραμπ

Λόγω των σχολίων αυτών ο παραλήπτης φοβήθηκε εύλογα ότι επίκειτο η δολοφονία του Χακίμ Τζέφρις από τον κατηγορούμενο, αναφέρει το δικαστικό έγγραφο.

Τον Φεβρουάριο του 2023 ο Μόινιχαν καταδικάστηκε σε φυλάκιση 21 μηνών για διάφορες κατηγορίες, μεταξύ των οποίων και εκείνη της παρακώλυσης επίσημης διαδικασίας.

Ο 34χρονος ήταν ένας από τους περίπου 1.590 ανθρώπους που κατηγορήθηκαν για την εισβολή στο Καπιτώλιο από τους υποστηρικτές του Τραμπ με στόχο να μην επικυρωθεί από το Κογκρέσο η νίκη του Τζο Μπάιντεν στις προεδρικές εκλογές του 2020.

Ο Τραμπ έδωσε χάρη σχεδόν σε όλους, σε ένδειξη αλληλεγγύης προς τους υποστηρικτές του που υιοθέτησαν τον ψευδή ισχυρισμό του ότι κέρδισε εκείνες τις εκλογές. Το γραφείο του Τζέφρις δεν έκανε κάποιο σχόλιο.

Η κατηγορία που βαρύνει τον Μόινιχαν, δηλαδή η τρομοκρατική απειλή, είναι κακούργημα που τιμωρείται με κάθειρξη έως 7 ετών στη Νέα Υόρκη.

Τουλάχιστον άλλοι 10 από τους καταδικασθέντες για τα γεγονότα της 6ης Ιανουαρίου συνελήφθησαν και πάλι αφού πήραν χάρη από τον Τραμπ, κατηγορήθηκαν ή καταδικάστηκαν για άλλα αδικήματα, όπως για σεξουαλική κακοποίηση ανηλίκου, συνωμοσία για τη δολοφονία πρακτόρων του FBI και ανθρωποκτονία εξ αμελείας λόγω οδήγησης σε κατάσταση μέθης.

Ο Μόινιχαν φαίνεται ότι είναι ο μοναδικός που αντιμετωπίζει μια κατηγορία σχετική με απειλή σε αιρετό αξιωματούχο.