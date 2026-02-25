ΗΠΑ: Εκτέλεση θανατοποινίτη για έγκλημα που έκανε 40 χρόνια πριν

Άνδρας καταδικασμένος στην εσχάτη των ποινών εκτελέστηκε χθες Τρίτη το απόγευμα (τοπική ώρα) στη Φλόριντα για έγκλημα που διέπραξε το 1986· αυτή ήταν η τέταρτη θανάτωση κρατουμένου από τις αρχές της χρονιάς στις ΗΠΑ και η δεύτερη στην πολιτεία.

Ο Μέλβιν Τρότερ εκτελέστηκε με ενέσιμες θανατηφόρες χημικές ουσίες στις 18:15 (τοπική ώρα· στη 01:15 σήμερα ώρα Ελλάδας), ανακοίνωσε η υπηρεσία φυλακών.

Ο 65χρονος ομολόγησε την ενοχή του το 1987 για τη δολοφονία με μαχαίρι 70χρονο ιδιοκτήτη παντοπωλείου κατά τη διάρκεια ληστείας το 1986. Παρέμεινε φυλακισμένος εν αναμονή της εκτέλεσής του σχεδόν σαράντα χρόνια.

Την περασμένη χρονιά στη Φλόριντα εκτελέστηκαν 19 άνθρωποι, περισσότεροι από ό,τι σε οποιαδήποτε άλλη αμερικανική πολιτεία.

Ο ρεπουμπλικάνος κυβερνήτης της Ρον ΝτεΣάντις, που έχει την τελευταία λέξη - υπογράφει τις διαταγές εκτέλεσης θανατοποινιτών -, έχει επιβλέψει τις περισσότερες από οποιονδήποτε άλλον κυβερνήτη της Φλόριντας αφότου το ομοσπονδιακό ανώτατο δικαστήριο επέτρεψε εκ νέου την επιβολή της εσχάτης των ποινών στις ΗΠΑ, το 1976.

Statement on the Execution of Melvin Trotter

Tonight, We, the People of the State of Florida, executed Melvin Trotter, an intellectually disabled Black man, for the 1986 murder of Virgie Langford. His execution proceeded despite ignored evidence of intellectual disability, clear… pic.twitter.com/eCNtPBSGnz — FADP (@FADPorg) February 24, 2026

Μέχρι στιγμής, έχουν προγραμματιστεί άλλες δυο εκτελέσεις φέτος στη Φλόριντα - θα γίνουν τον Μάρτιο, σύμφωνα με δεδομένα του κέντρου πληροφόρησης για τη θανατική ποινή (DPIC).

Εκτελέσεις προβλέπεται επίσης να γίνουν εντός Μαρτίου στο Τέξας και στην Αλαμπάμα - σε αυτή την τελευταία, πρόκειται για 75χρονο καταδικασμένο σε θάνατο, που κινείται με αναπηρικό αμαξίδιο.

Συνολικά, το 2025 στις ΗΠΑ έγιναν 47 εκτελέσεις, από τις περίπου είκοσι τον χρόνο κατά μέσο όρο την τελευταία δεκαετία. Επρόκειτο για τον υψηλότερο αριθμό θανατώσεων μετά τις 52 το 2009.

Η ποινή του θανάτου έχει καταργηθεί σε 23 από τις 50 αμερικανικές πολιτείες. Σε άλλες τρεις - Καλιφόρνια, Όρεγκον, Πενσιλβάνια - εφαρμόζεται μορατόριουμ στην εφαρμογή της, δυνάμει αποφάσεων των κυβερνητών τους.