ΗΠΑ: Εκτέλεση θανατοποινίτη στο Τενεσί αναβλήθηκε γιατί δεν έβρισκαν φλέβα

Η εκτέλεση καταδικασμένου στην εσχάτη των ποινών που επρόκειτο να γίνει στην αμερικανική πολιτεία Τενεσί με ενέσιμο θανατηφόρο διάλυμα χθες Πέμπτη αναβλήθηκε, διότι το προσωπικό δεν έβρισκε φλέβα του κρατούμενου, ανακοίνωσαν οι αρχές, ενώ άλλη έγινε όπως προβλεπόταν σε άλλη πολιτεία, τη Φλόριντα.

Ο Τόνι Καρούδερς, 57 ετών, είχε καταδικαστεί σε θάνατο και βρισκόταν στη φυλακή της Νάσβιλ, στο Τενεσί. Είχε κριθεί ένοχος για τους φόνους της Ντελόις Άντερσον, του γιου της Μαρσέλο Άντερσον και του Φρέντερικ Τάκερ το 1994.

Η υπηρεσία φυλακών της πολιτείας Τενεσί ανέφερε ότι το ιατρικό προσωπικό έκανε όπως προβλεπόταν την εγκατάσταση πρώτης αντλίας έγχυσης, αλλά δεν κατάφερε να βρει φλέβα για να εγκαταστήσει εφεδρική, όπως προβλέπει ο νόμος.

«Η εκτέλεση ακυρώθηκε», πρόσθεσε.

Ο κυβερνήτης της πολιτείας Μπιλ Λι έδωσε στον Τόνι Καρούδερς αναβολή για έναν χρόνο.

Αυτός ο τελευταίος, που έχει περάσει πάνω από 30 χρόνια στη φυλακή εν αναμονή της εκτέλεσής του, διατρανώνει πάντα την αθωότητά του.

Η Στέισι Ρέκτορ, γενική διευθύντρια οργάνωσης που εναντιώνεται στη θανατική ποινή, ονόματι Tennesseans for Alternatives to the Death Penalty (TADP), σχολίασε ότι αυτή η «αποτυχημένη προσπάθεια εκτέλεσης ήταν τρομακτική» αλλά δεν «εξέπληξε» κανέναν.

«Εδώ και χρόνια, η TADP κρούει τον κώδωνα του κινδύνου για τα σοβαρά προβλήματα που σχετίζονται με τη θανατηφόρα ένεση και παροτρύνει την πολιτεία μας να δείξει μεγαλύτερη διαφάνεια» γι’ αυτή, πρόσθεσε.

Η συνήγορος του θανατοποινίτη Μέλανι Βερντέσια κατηγόρησε τις αρχές ότι «βασανίζουν έναν άνθρωπο που επιμένει πως είναι αθώος, στο όνομα της δικαιοσύνης», προσθέτοντας πως «δεν είναι αυτός ο τρόπος που υποτίθεται πως δουλεύει το σύστημά μας».

Παράλληλα άλλος άνδρας, ο Ρίτσαρντ Νάιτ, 47 ετών, εκτελέστηκε χθες βράδυ με ένεση θανατηφόρου διαλύματος στη Φλόριντα, μετά την καταδίκη του για υπόθεση δολοφονίας γυναίκας και της 4χρονης κόρης της το 2000.

Η εκτέλεση αυτή αύξησε σε 14 το σύνολο αυτής της χρονιάς μέχρι στιγμής στις ΗΠΑ. Την περασμένη χρονιά έγιναν 47· ο αριθμός τους ήταν υπερδιπλάσιος σε σύγκριση με τις περίπου είκοσι τον χρόνο κατά μέσον όρο την τελευταία δεκαετία κι ο υψηλότερος μετά τις 52 το 2009. Οι περισσότερες έγιναν στη Φλόριντα (19).

Στη μεγάλη πλειονότητά τους, οι εκτελέσεις στη χώρα γίνονται με θανατηφόρα ενέσιμα διαλύματα--39 το 2025. Ωστόσο πέρυσι πέντε έγιναν με πρόκληση ασφυξίας διά της εισπνοής αζώτου, μέθοδο που χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά στον κόσμο στην Αλαμπάμα (νότια) το 2024 και ειδικοί του ΟΗΕ χαρακτηρίζουν μορφή «βασανιστηρίου». Ενώ άλλες τρεις έγιναν από εκτελεστικά αποσπάσματα στη Νότια Καρολίνα, για πρώτη φορά στις ΗΠΑ από το 2010.

Η ποινή του θανάτου έχει καταργηθεί σε 23 από τις 50 αμερικανικές πολιτείες. Σε άλλες τρεις--Καλιφόρνια, Όρεγκον, Πενσιλβάνια--εφαρμόζεται μορατόριουμ στην εφαρμογή της, δυνάμει αποφάσεων των κυβερνητών τους.

Από τις 14 εκτελέσεις που καταμετρώνται μέχρι στιγμής φέτος, οι επτά έχουν γίνει στη Φλόριντα, άλλες τέσσερις στο Τέξας, δύο στην Οκλαχόμα και μια στην Αριζόνα.