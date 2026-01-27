ΗΠΑ: Έπεσε ταβάνι ξενοδοχείου από το βάρος του χιονιού - Ανελέητο το κύμα ψύχους

Ένα απίστευτο βίντεο αποτυπώνει γλαφυρά τον αντίκτυπο από το εμμένον κύμα ψύχους που σαρώνει τις ΗΠΑ, στο οποίο φαίνεται η οροφή ενός ξενοδοχείου να καταρρέει υπό το βάρος χιονιού, την ώρα που οι ένοικοι έτρωγαν πρωινό στο λόμπι.

Σύμφωνα με πληροφορίες, προβλήματα στα υδραυλικά λόγω των εξαιρετικά χαμηλών θερμοκρασιών και της πίεσης από το βάρος του χιονιού, προκάλεσαν την κατάρρευση στο Embassy Suites στο Νόρμαν της Οκλαχόμα.

Ευτυχώς, δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί, αναφέρει και ο ΣΚΑΙ.

'THAT SUCKS': Wild video shows a hotel ceiling collapsing and gushing water as guests eat breakfast in the lobby.



Plumbing problems due to frigid temperatures reportedly caused the collapse at the Embassy Suites in Norman, Oklahoma.



Thankfully, no injuries were reported. pic.twitter.com/Ow8ZMZPGJH — Fox News (@FoxNews) January 27, 2026