ΗΠΑ: Έπεσε ταβάνι ξενοδοχείου από το βάρος του χιονιού - Ανελέητο το κύμα ψύχους

Ένα απίστευτο βίντεο αποτυπώνει γλαφυρά τον αντίκτυπο από το εμμένον κύμα ψύχους που σαρώνει τις ΗΠΑ, στο οποίο φαίνεται η οροφή ενός ξενοδοχείου να καταρρέει υπό το βάρος χιονιού, την ώρα που οι ένοικοι έτρωγαν πρωινό στο λόμπι.
Σύμφωνα με πληροφορίες, προβλήματα στα υδραυλικά λόγω των εξαιρετικά χαμηλών θερμοκρασιών και της πίεσης από το βάρος του χιονιού, προκάλεσαν την κατάρρευση στο Embassy Suites στο Νόρμαν της Οκλαχόμα.
Ευτυχώς, δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί, αναφέρει και ο ΣΚΑΙ.
- Θανατηφόρο δυστύχημα στη Ρουμανία: Νεκροί Έλληνες οπαδοί του ΠΑΟΚ σε τροχαίο καθ' οδόν για Γαλλία
- Σαββίδης: «Τα παιδιά του ΠΑΟΚ είναι δικά μας παιδιά, δεν αφήνουμε κανέναν μόνο του»
- Tελικά πόσο κόστισε και πόσα έβγαλε ο «Καποδίστριας»;
- Ελένη Βουλγαράκη: Τέλος από το πλευρό του Φάνη Λαμπρόπουλου στο ραδιόφωνο
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.