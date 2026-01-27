Μενού

ΗΠΑ: Έπεσε ταβάνι ξενοδοχείου από το βάρος του χιονιού - Ανελέητο το κύμα ψύχους

Απίστευτο βίντεο αποτυπώνει γλαφυρά τον αντίκτυπο από το εμμένον κύμα ψύχους που σαρώνει τις ΗΠΑ, δείχνοντας την οροφή ξενοδοχείου να καταρρέει λόγω της κακοκαιρίας.

Η στιγμή που καταρρέει το ταβάνι του ξενοδοχείου
Η στιγμή που καταρρέει το ταβάνι του ξενοδοχείου | Twitter - Fox news
Ένα απίστευτο βίντεο αποτυπώνει γλαφυρά τον αντίκτυπο από το εμμένον κύμα ψύχους που σαρώνει τις ΗΠΑ, στο οποίο φαίνεται η οροφή ενός ξενοδοχείου να καταρρέει υπό το βάρος χιονιού, την ώρα που οι ένοικοι έτρωγαν πρωινό στο λόμπι.

Σύμφωνα με πληροφορίες, προβλήματα στα υδραυλικά λόγω των εξαιρετικά χαμηλών θερμοκρασιών και της πίεσης από το βάρος του χιονιού, προκάλεσαν την κατάρρευση στο Embassy Suites στο Νόρμαν της Οκλαχόμα.

Ευτυχώς, δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί, αναφέρει και ο ΣΚΑΙ.

 

