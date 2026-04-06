ΗΠΑ: Έρευνα από τις μυστικές υπηρεσίες μετά από πυροβολισμούς κοντά στον Λευκό Οίκο

Οι μυστικές υπηρεσίες των ΗΠΑ κάνουν έρευνα αναφορικά με περιστατικό με πυροβολισμούς κοντά στον Λευκό Οίκο το πρωί της Κυριακής (05/04).

Η αστυνομία ενημερώθηκε σχετικά με ήχους πυροβολισμών στην περιοχή κοντά στο Πάρκο Λαφαγιέτ μετά τα μεσάνυχτα, τοπική ώρα, και διενεργήθηκε έρευνα στο σημείο, το οποίο είναι κοντά στην προεδρική κατοικία.

Δεν εντοπίστηκε ύποπτος στην περιοχή και δεν υπήρξε καμία αναφορά για τραυματισμούς κατά τη διάρκεια του συμβάντος, κατά την επίσημη ενημέρωση.

Γίνεται έρευνα για τον εντοπισμό ενός οχήματος που φαίνεται να ανήκει σε ύποπτο.

Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ βρισκόταν στην Ουάσινγκτον αυτό το Σαββατοκύριακο, καθώς ενημερωνόταν τακτικά για την υπόθεση του πιλότου, ο οποίος αγνοούνταν μετά την κατάρριψη του μαχητικού από το Ιράν.

Στον Λευκό Οίκο αυξήθηκε το επίπεδο ασφαλείας, αλλά δεν άλλαξε κάτι δραματικά.

Στο πλαίσιο της έρευνας, έκλεισαν δρόμοι στην περιοχή, αλλά αργότερα παραδόθηκα και πάλι στην κυκλοφορία, όπως είπε ο εκπρόσωπος των μυστικών Υπηρεσιών σε ανάρτησή του στο Χ.

We are investigating overnight gunfire in the area of Lafayette Park in conjunction with @DCPoliceDept and @usparkpolicepio. Anyone with information is urged to call DC Police at 202-727-9099 or text 50411 pic.twitter.com/AAUJd8Wt7L — Anthony Guglielmi (@AJGuglielmi) April 5, 2026