Νεότερα στοιχεία δημοσιεύονται αναφορικά με την «τολμηρή», όπως την χαρακτήρισε ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, επιχείρηση αναφορικά με την διάσωση του αγνοούμενου πιλότου, τα ίχνη του οποίου είχαν χαθεί ύστερα από την κατάρριψη του μαχητικού F-15 από το Ιράν.

«Στη διάρκεια των τελευταίων ωρών ο αμερικανικός στρατός έφερε σε πέρας μια από τις πιο τολμηρές επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης στην αμερικανική ιστορία για να βοηθήσει έναν από τους απίστευτούς αξιωματικούς πληρώματός μας, ο οποίος τυχαίνει να είναι και ένας ιδιαίτερα σεβαστός σμήναρχος, και είμαι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσω ότι είναι πλέον σώος και ασφαλής!» ανέφερε ο Τραμπ σε σχετική του ανακοίνωση, επιβεβαιώνοντας πως σώθηκε, πριν τον αιχμαλωτίσει το Ιράν.

Σύμφωνα με τον ίδιο, ο αμερικανικός στρατός έστειλε «δεκάδες αεροσκάφη εξοπλισμένα με τα πιο φονικά όπλα στον κόσμο» για να εντοπίσουν και να σώσουν τον πιλότο.

Η επιχείρηση διάσωσης του πιλότου

Σύμφωνα με δύο πηγές, που επικαλείται το Axios, χρειάστηκε περισσότερο από μία ημέρα για να εντοπιστεί και να διασωθεί ο αξιωματικός συστημάτων όπλων.

Ανώτερος αξιωματούχος της κυβέρνησης δήλωσε ότι πριν εντοπίσει, η CIA ξεκίνησε μια εκστρατεία παραπλάνησης του Ιράν, το οποίο είχε εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τον πιλότο, διαδίδοντας ψευδείς πληροφορίες ότι οι αμερικανικές δυνάμεις τον είχαν ήδη βρει.

Εν τω μεταξύ, η αμερικανική υπηρεσία χρησιμοποίησε «μοναδικές δυνατότητες», όπως αναφέρθηκε, για να τον αναζητήσει.

«Αυτή ήταν η απόλυτη βελόνα στα άχυρα, αλλά σε αυτή την περίπτωση ήταν μια γενναία αμερικανική ψυχή μέσα σε μια σχισμή βουνού, αόρατη σε όλους, πλην της CIA» δήλωσε μία από τις πηγές.

Η ακριβής τοποθεσία του κοινοποιήθηκε στο Πεντάγωνο, τον αμερικανικό στρατό και τον Λευκό Οίκο, και ο πρόεδρος Τραμπ διέταξε άμεση αποστολή διάσωσης.

Όμως, και οι Φρουροί της Επανάστασης του Ιράν είχαν στείλει δυνάμεις στην περιοχή για να προσπαθήσουν να τον πιάσουν πρώτοι.

Αεριωθούμενα αεροσκάφη της Πολεμικής Αεροπορίας των ΗΠΑ πραγματοποίησαν επιθέσεις εναντίον ιρανικών δυνάμεων για να τις εμποδίσουν να φτάσουν στην περιοχή, ανέφεραν οι πηγές.

Αξιωματούχος του Λευκού Οίκου δήλωσε ότι ο πρόεδρος βρισκόταν στο Οβάλ Γραφείο όλο το Σάββατο (04/04) και λάμβανε συνεχείς ενημερώσεις από τον υπουργό Πολέμου, Πιτ Χέγκεθ.

Ο Τραμπ και ανώτερα μέλη της ομάδας του παρακολούθησαν καρέ - καρέ την επιχείρηση διάσωσης.

Το Ιράν ισχυρίζεται ότι κατέρριψε κι άλλο μαχητικό

Την ίδια ώρα, οι Φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι κατέρριψαν ένα αμερικανικό αεροσκάφος το οποίο συμμετείχε στις επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης.

«Ένα εχθρικό, αμερικανικό αεροσκάφος, που αναζητούσε τον πιλότο ενός μαχητικού αεροσκάφους που είχε καταρριφθεί, καταστράφηκε από τους μαχητές του Ισλάμ στη νότια επαρχία Ισφαχάν» ανέφερε το ημιεπίσημο πρακτορείο ειδήσεων Tasnim χωρίς να επιβεβαιώσει την ανακοίνωση των ΗΠΑ ότι ο Αμερικανός πιλότος διασώθηκε.