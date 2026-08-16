ΗΠΑ: Έξι νεκροί από τις φονικές πλημμύρες στην Ιντιάνα - Θύμα και ένα 4χρονο παιδί

Τουλάχιστον έξι άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στην Ιντιάνα των ΗΠΑ από τις ισχυρές καταιγίδες και τις πλημμύρες που πλήττουν την πολιτεία από την Τρίτη, σύμφωνα το Reuters. Μεταξύ των θυμάτων είναι και ένα 4χρονο αγόρι, ενώ νεκροί είναι επίσης τρεις γυναίκες και δύο άνδρες.
Δύο θάνατοι καταγράφηκαν στην κομητεία Ντέλαγουερ και από ένας στις κομητείες Τζένινγκς, Λέικ, Πόρτερ και ΛαΠόρτ. Οι ακραίες καιρικές συνθήκες προκάλεσαν εκτεταμένες πλημμύρες και σοβαρά προβλήματα, με τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης να πραγματοποιούν επιχειρήσεις διάσωσης.
Ο κυβερνήτης της Ιντιάνα, Μάικ Μπράουν, δήλωσε ότι ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ τον ενημέρωσε πως αναμένεται να εγκριθεί το αίτημα της πολιτείας για ομοσπονδιακή κήρυξη έκτακτης ανάγκης, ανοίγοντας τον δρόμο για τη χορήγηση ομοσπονδιακής βοήθειας στις πληγείσες περιοχές.
Η κακοκαιρία επηρέασε επίσης το Ιλινόι, το Οχάιο και το Κεντάκι, ενώ σχεδόν ένα εκατομμύριο καταναλωτές έμειναν κάποια στιγμή χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα. Στο Οχάιο, ένας ακόμη άνθρωπος έχασε τη ζωή του, καθώς οι πλημμύρες εμπόδισαν τους διασώστες να τον προσεγγίσουν εγκαίρως στην περιοχή Ρόουζβιλ.
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