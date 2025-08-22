ΗΠΑ: To FBI έκανε έφοδο στο σπίτι του πρώην συμβούλου του Τραμπ, Τζον Μπόλτον

Πράκτορες του FBI έκαναν έφοδο σήμερα το πρωί (22/08) στο σπίτι του Τζον Μπόλτον, πρώην συμβούλου εθνικής ασφάλειας του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ και σθεναρού επικριτή του προέδρου, στο Μέριλαντ.

Η έφοδος αποτελεί μέρος «έρευνας εθνικής ασφάλειας για την αναζήτηση απόρρητων εγγράφων», όπως δήλωσε στο NBC News πρόσωπο που είναι εξοικειωμένο με το θέμα.

Ο διευθυντής του FBI, Κας Πατέλ, έγραψε στο Twitter «Κανείς δεν είναι υπεράνω του νόμου... @FBI πράκτορες σε αποστολή» γύρω στις 7 π.μ. ώρα Ανατολικής Ακτής, την ίδια ώρα που οι πράκτορές του έφτασαν, σύμφωνα με πληροφορίες, στην κατοικία του Μπόλτον στη Μπεθέσντα, κοντά στην Ουάσινγκτον.

NO ONE is above the law… @FBI agents on mission — FBI Director Kash Patel (@FBIDirectorKash) August 22, 2025

Η γενική εισαγγελέας Pam Bondi αναδημοσίευσε το tweet του Patel και έγραψε: «Η ασφάλεια της Αμερικής δεν είναι διαπραγματεύσιμη. Η δικαιοσύνη θα επιβληθεί. Πάντα».

Η εφημερίδα New York Post ήταν η πρώτη που ανέφερε την έφοδο. Ο Πάτελ διέταξε την έρευνα για τον Μπόλντον, σύμφωνα με την εφημερίδα, η οποία επικαλέστηκε έναν αξιωματούχο της κυβέρνησης Τραμπ.

Πηγή: CNBC