ΗΠΑ: To FBI έκανε έφοδο στο σπίτι του πρώην συμβούλου του Τραμπ, Τζον Μπόλτον

Με εντολή του διευθυντή του FBΙ, έγινε έφοδος στο σπίτι του Τζον Μπόλτον, του πρώην συμβούλου του Τραμπ.

Πράκτορες του FBI έκαναν έφοδο σήμερα το πρωί (22/08) στο σπίτι του Τζον Μπόλτον, πρώην συμβούλου εθνικής ασφάλειας του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ και σθεναρού επικριτή του προέδρου, στο Μέριλαντ.

Η έφοδος αποτελεί μέρος «έρευνας εθνικής ασφάλειας για την αναζήτηση απόρρητων εγγράφων», όπως δήλωσε στο NBC News πρόσωπο που είναι εξοικειωμένο με το θέμα.

Ο διευθυντής του FBI, Κας Πατέλ, έγραψε στο Twitter «Κανείς δεν είναι υπεράνω του νόμου... @FBI πράκτορες σε αποστολή» γύρω στις 7 π.μ. ώρα Ανατολικής Ακτής, την ίδια ώρα που οι πράκτορές του έφτασαν, σύμφωνα με πληροφορίες, στην κατοικία του Μπόλτον στη Μπεθέσντα, κοντά στην Ουάσινγκτον.

Η γενική εισαγγελέας Pam Bondi αναδημοσίευσε το tweet του Patel και έγραψε: «Η ασφάλεια της Αμερικής δεν είναι διαπραγματεύσιμη. Η δικαιοσύνη θα επιβληθεί. Πάντα».

Η εφημερίδα New York Post ήταν η πρώτη που ανέφερε την έφοδο. Ο Πάτελ διέταξε την έρευνα για τον Μπόλντον, σύμφωνα με την εφημερίδα, η οποία επικαλέστηκε έναν αξιωματούχο της κυβέρνησης Τραμπ.

Πηγή: CNBC

