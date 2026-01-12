Μενού

ΗΠΑ: Η Μινεσότα μήνυσε την υπουργό Εσωτερικής Ασφάλειας

Μετά τον φόνο μιας γυναίκας από ομοσπονδιακό πράκτορα η Μινεσότα μήνυσε την υπουργό Εσωτερικής Ασφάλειας των ΗΠΑ.

μινεάπολη ice
Πυροβολισμοί στην Μινεάπολη | X / @MarinaMedvin
Η Μινεσότα μήνυσε την υπουργό Εσωτερικής Ασφάλειας Κρίστι Νόεμ και πολλά στελέχη της υπηρεσίας μετανάστευσης των ΗΠΑ, σε μια προσπάθεια να μπλοκάρει το κύμα επιβολής αντιμεταναστευτικών μέτρων στην Πολιτεία, αφού μια γυναίκα πυροβολήθηκε και σκοτώθηκε από ομοσπονδιακό πράκτορα, την περασμένη εβδομάδα.

Με τη μήνυση που κατατέθηκε στο Περιφερειακό Δικαστήριο της Περιφέρειας Μινεσότα ζητείται από τη δικαιοσύνη να κηρύξει παράνομη και αντισυνταγματική τη διόγκωση των επιχειρήσεων καταστολής της μετανάστευσης και να εμποδίσει την ομοσπονδιακή κυβέρνηση να συλλαμβάνει Αμερικανούς πολίτες και κατόχους βίζας χωρίς βάσιμη υποψία ότι έχουν διαπράξει κάποιο αδίκημα.

Η Πολιτεία ζητά επίσης να απαγορευτεί στους ομοσπονδιακούς αστυνομικούς να απειλούν με χρήση σωματικής βίας ή να κραδαίνουν τα όπλα τους εναντίον ανθρώπων που δεν υπόκεινται σε σύλληψη στο πλαίσιο της καταστολής της μετανάστευσης, καθώς και να τεθούν και άλλοι περιορισμοί στην επιβολή της ομοσπονδιακής νομοθεσίας.

