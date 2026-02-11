Μενού

ΗΠΑ: Το Ίδρυμα Γκέιτς λέει πως ουδέποτε κατέβαλε χρήματα στον Επστάιν

«Τελικά, το Ίδρυμα Γκέιτς δεν επεδίωξε οποιαδήποτε συνεργασία με τον Επστάιν ούτε δημιουργήθηκε ποτέ κάποιο ταμείο» αναφέρει σε ανακοίνωση του.

Μέρος των εγγράφων που δημοσιεύτηκαν για τη δράση του Τζέφρι Επστάιν | AP Photo/Jon Elswick
Το Ίδρυμα Γκέιτς ανακοίνωσε σήμερα ότι ουδέποτε προσέλαβε ή κατέβαλε χρήματα στον καταδικασμένο για σεξουαλικά εγκλήματα Τζέφρι Επστάιν, με φόντο τη δημοσιοποίηση εγγράφων από το υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ στα οποία περιλαμβάνονται επικοινωνίες μεταξύ του Έπστιν και προσωπικού του ιδρύματος.

«Βάσει των ισχυρισμών του Επστάιν ότι θα μπορούσε να κινητοποιήσει σημαντικούς φιλανθρωπικούς πόρους για την παγκόσμια υγεία και ανάπτυξη, ένας μικρός αριθμός υπαλλήλων του ιδρύματος επικοινώνησε με τον Επστάιν προκειμένου να προσπαθήσει να εξασφαλίσει αυτήν την πιθανή χρηματοδότηση», αναφέρει το Ίδρυμα Γκέιτς στην ανακοίνωσή του.

«Τελικά, το Ίδρυμα δεν επεδίωξε οποιαδήποτε συνεργασία με τον Επστάιν ούτε δημιουργήθηκε ποτέ κάποιο ταμείο», συμπληρώνει.

Ο Τζέφρι Επστάιν – ο οποίος το 2019 βρέθηκε απαγχονισμένος στο κελί του, σε φυλακή του Μανχάταν – εκμεταλλευόταν επί δεκαετίες τον πλούτο και τις διασυνδέσεις του για να καλλιεργήσει σχέσεις με εξέχουσες προσωπικότητες σε όλον τον κόσμο.

