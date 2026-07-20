ΗΠΑ: Ισόβια στον βαρόνο ναρκωτικών «Ελ Μάγιο» Σαμπάδα του καρτέλ της Σιναλόα

Ο μεξικανός βαρόνος ναρκωτικών Ισμαέλ «Ελ Μάγιο» Σαμπάδα, 76 ετών, καταδικάστηκε σήμερα σε ισόβια κάθειρξη από ομοσπονδιακό δικαστήριο της Νέας Υόρκης.

Συνιδρυτής του διαβόητου καρτέλ της Σιναλόα, μαζί με τον Χοακίν «Ελ Τσάπο» Γκουσμάν, ο οποίος εκτίει ποινή ισόβιας κάθειρξης σε φυλακή υψίστης ασφαλείας στο Κολοράντο, ο «Ελ Μάγιο» ομολόγησε τον Αύγουστο του 2025 την ενοχή του προκειμένου να μην βρεθεί αντιμέτωπος με τη θανατική ποινή.

Συνελήφθη τον Ιούλιο του 2024 μαζί με τον Χοακίν Γκουσμάν Λόπες, έναν από τους γιους του διαβόητου «Ελ Τσάπο», κατά την άφιξή τους με ιδιωτικό αεροσκάφος στο Νέο Μεξικό.

Κατήγγειλε πως τον απήγαγε ο γιος του άλλοτε συνεργάτη του και τον μετέφερε παρά τη θέλησή του στις ΗΠΑ, στο πλαίσιο συμφωνίας με τις αμερικανικές αρχές, κάτι που επιβεβαίωσε αργότερα ο Χοακίν Γκουσμάν Λόπες.

